Un importante actor de una de las sagas más importantes en la historia del cine reveló que tras varios años de lucha, superó el cáncer.

¿Quién es el actor de Jurassic Park que superó el cáncer recientemente?

Se trata de Sam Neill, un reconocido actor neozelandés que es famoso mundialmente por interpretar a l Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park. Con una larga trayectoria en el cine y la televisión, a sus 78 años, ha participado en producciones exitosas como ‘El Piano’, ‘La Caza del Octubre Rojo’ y la serie ‘Peaky Blinders’.

Sam Neill, el reconocido acrotr que interpretó al Dr. Alan Grant en la saga Jurassic Park. (Foto de AFP/ANDER GILLENEA)

¿Cuándo Sam Neill anunció que tenía cáncer?

Sam reveló inicialmente, en el 2023, que padecía de un linfoma angioinmunoblástico de células T (un tipo de cáncer poco común que ataca agresivamente al organismo) en etapa tres. El actor además expresó que le diagnosticaron la enfermedad durante la promoción de Jurasic World Dominion, una de las muchas películas que grabó en su carrera.

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¿Cuál es la situación actual de la enfermedad de Sam Neill?

Recientemente, a través de una entrevista realizada por 7News, una cadena australiana, el actor anunció que, tras casi un lustro, superó el cáncer. Neill dio a conocer detalles de cómo fue este proceso para él:

“He estado viviendo con un tipo particular de linfoma durante unos cinco años y estaba en quimioterapia, que es un proceso bastante miserable, pero me mantenía con vida”

Sin embargo, esto parecía no ser suficiente, ya que el tratamiento dejó de funcionar, haciendo que su situación empeorara:

“Estaba desesperado y parecía que me iban a dar por vencido, lo cual, obviamente, no era lo ideal (…) parecía que no había salida”.

Ante su desesperación y ganas de salir adelante, Sam decidió darle una oportunidad a una de las alternativas más innovadoras de la medicina actual: la terapia CAR-T, la cual resultó ser su mejor decisión, ya que le quitó el cáncer por completo.

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¿De qué se trata la terapia CAR-T que ayudó a que Sam Neill superara el cáncer?

La terapia CART-T es una inmunoterapia avanzada que modifica genéticamente los linfocitos T del paciente para reconocer y destruir las células cancerígenas. Es utilizada principalmente en cánceres que están presentes en la sangre. Sam Neill describió su experiencia con esta innovadora terapia: “Nadie sabía con exactitud qué podíamos esperar. Creo que fui el primero en salir del bloque y creo que me denominaron ‘Paciente Cero'"

La terapia CART-T hace parte de la medicina avanzada actual (Foto de Freepik)

Al final, gracias a “la ciencia en su máxima expresión”, como lo afirma el actor, logró superar el cáncer:

“Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, eso es algo extraordinario”.