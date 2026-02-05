El fallecimiento de una recordada figura del automovilismo generó reacciones en redes sociales, donde celebridades e internautas se pronunciaron tras conocerse la noticia.

¿Quién fue el piloto de la Fórmula 1 que falleció?

Alex Zanardi fue un piloto italiano que hizo parte de la Fórmula 1 en los años noventa, donde corrió con el equipo Williams. Allí logró consolidar su nombre en el automovilismo internacional cuando compitió en la serie CART, donde alcanzó campeonatos y reconocimiento.

Alex Zanardi, piloto italiano que hizo parte de la Fórmula 1 / (Foto de AFP)

Más allá de los resultados, Zanardi fue construyendo una carrera que lo mantuvo vigente en distintos escenarios del deporte.

Su historia empezó a tomar mayor relevancia con el paso del tiempo, especialmente por los cambios que enfrentó fuera de las pistas, lo que llevó a que su nombre siguiera siendo mencionado incluso años después de su retiro del automovilismo tradicional.

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¿Por qué falleció Alex Zanardi?

El fallecimiento de Alex Zanardi se confirmó el 1 de mayo de 2026, a los 59 años, luego de varios años marcados por complicaciones de salud. En junio de 2020, sufrió un accidente mientras participaba en una exhibición deportiva en handbike, disciplina que practicaba desde su retiro del automovilismo profesional.

Durante ese incidente, Zanardi perdió el control del vehículo y sufrió un impacto que obligó a su traslado inmediato a un centro médico. Desde entonces, atravesó un proceso de recuperación que incluyó múltiples tratamientos.

Aunque recibió el alta hospitalaria en diciembre de 2021, su estado de salud continuó siendo delicado. Con el paso del tiempo, esas condiciones influyeron en su evolución médica, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse la noticia, distintas figuras del deporte expresaron mensajes recordando su trayectoria y el impacto que tuvo en diferentes disciplinas.

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¿Cuál fue la historia de Alex Zanardi?

La vida de Alex Zanardi estuvo marcada por un antes y un después en 2001, cuando sufrió un accidente durante una carrera de IndyCar. Como consecuencia, perdió ambas piernas, lo que lo obligó a cambiar su vida personal y profesional.

En redes recuerdan la historia de Alex Zanardi / (Foto de AFP)

Después de ese momento, inició una nueva etapa vinculada al deporte adaptado. Probó en el automovilismo con vehículos modificados y, posteriormente, encontró en el handbike una disciplina en la que pudo desarrollarse a nivel competitivo.

Su participación en los Juegos Paralímpicos fue uno de los capítulos más destacados de su trayectoria. Allí consiguió seis medallas: cuatro de oro y dos de plata en Londres 2012 y Río 2016.

Desde entonces, internautas y seguidores han señalado que su recorrido estuvo marcado por cambios que lo llevaron a mantenerse activo en el deporte, adaptándose a nuevas condiciones y explorando distintas formas de competir.