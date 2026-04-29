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Sheila Gándara reveló la verdad sobre tener una relación abierta con Juanda Caribe

Sheila Gándara rompe el silencio sobre tener una relación abierta con Juanda Caribe y confesó la verdad de su vínculo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara se sincera sobre su relación con Juanda
Sheila Gándara aclara si tiene una relación abierta con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada ha traído varios momentos que han sacudido las redes sociales y uno de ellos está pasando justo ahora, debido a la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

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Los participantes no se están imaginando de la gran polémica que hay afuera en la vida real, de hecho, el humorista está convencido de que Sheila está comiendo palomitas riéndose de cómo él confiesa sus sentimientos por otra mujer en vivo y en directo.

Por su lado, Mariana dice que no se alejará de Juanda, pese a que presiente que las cosas no pueden estar saliendo bien afuera y que la están viendo como la mujer con más shippeos en la competencia.

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¿Qué reveló Sheila Gándara sobre tener una relación abierta con Juanda Caribe?

La polémica entre la relación de Juanda Caribe y Sheila Gándara no inició por la cercanía entre el humorista y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026, sino tras una controversial revelación de una mujer.

Sheila Gándara rompe el silencio sobre su tipo de relación con Juanda
Sheila Gándara se sincera sobre su relación con Juanda. (Foto: Canal RCN)

Sin embargó, sí empeoró la situación con las actitudes de el participante dentro de la competencia y más cuando abiertamente empezó a verse tan interesado en su compañera.

Es por eso que, Sheila ha tenido que salir a desmentirlo a través de redes sociales, revelando cosas tan delicadas, como que él habría generado que su embarazo haya sido de alto riesgo.

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Por otro lado, también tuvo que decir que es “FALSO” que tengan una relación abierta ya que una usuaria de TikTok le escribió eso en sus comentarios, porque supuestamente era lo que se estaba diciendo.

Así mismo, desmintió que ella ahora esté comiendo palomitas, mientras él dice sentir algo por Mariana en el reality.

Sheila Gándara aclara si tiene una relación abierta con Juanda Caribe
Sheila Gándara rompe el silencio sobre su tipo de relación con Juanda. (Foto: Canal RCN)

¿Qué más ha revelado Sheila Gándara sobre su relación con Juanda Caribe?

Sin duda, Sheila se ha visto no solo molesta, sino decepcionada de la situación con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia, por eso, con su contenido en redes ya prácticamente ha revelado que su relación con el humorista habría llegado a su fin.

Además, que, ha confesado que ha aguantado y sin duda, esto ya habría sobrepasado los límites.

Por ahora, sí ha mencionado que esto no ha sido fácil para ella y ha agradecido el apoyo que ha recibido en redes sociales.

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