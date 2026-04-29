Juanse Laverde sorprendió con su cambio de look; así luce el cantante tras su radical transformación

Juanse Laverde sorprendió a su comunidad digital al mostrar el radical cambio de imagen que se hizo.

Juanse Laverde anuncia nueva etapa en su vida. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue el cambio de imagen de Juanse Laverde?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 compartió en sus redes sociales el look con el que, según él, busca darle un “reset” a su vida.

El cantante se cortó el cabello y lo tiñó de mono, proyectando un aspecto más maduro y decidido. Aunque estaba programado para ingresar en un congelado a la casa más famosa del país, su visita fue pospuesta por razones ajenas al artista.

En sus historias de Instagram, Juanse manifestó que desconoce los motivos de la cancelación, pero dejó claro que sigue atento a lo que ocurre dentro del reality.

Su participación como voz externa en programas del Canal RCN lo ha mantenido cerca del universo de la casa, opinando sobre las dinámicas y mostrando interés en el desarrollo del formato.

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El bogotano explicó que busca proyectar una imagen más ruda, lo que parece ser el inicio de nuevos proyectos laborales.

Para sus seguidores, este giro estético refleja un momento de transición en su carrera, donde la madurez y la reinvención juegan un papel clave.

El cambio no solo es físico, sino también simbólico: un mensaje de que está listo para enfrentar nuevas etapas y dejar atrás lo que ya no le aporta.

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¿Qué dijo Juanse Laverde sobre su encuentro con Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex?

En los últimos días, Juanse fue visto junto a Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, en el lanzamiento de un tema musical.

Según contó en el programa Buen Día Colombia, le pidió explicaciones a Toloza por declaraciones pasadas y recibió disculpas, ya que el cucuteño reconoció que se había dejado llevar por la presión de las plataformas digitales. Para Laverde, Jhorman es una buena persona que cometió errores, pero que supo reconocerlos.

El cucuteño también compartió momentos con Emiro Navarro y Nicolás Arrieta, exparticipantes del formato.

En un clip que se viralizó, se les vio haciendo una apuesta en la que Toloza aseguró que jamás regresaría con Alexa Torrex, recordando que la influenciadora terminó su relación en vivo para iniciar un vínculo con Tebi.