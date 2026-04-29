Yina Calderón da fuerte mensaje sobre la Jessu: “esa mujer no sirve en la vida de nadie”

Durante los últimos días, Aida Victoria Merlano, La Jessu y La Blanquita, todas creadoras de contenido, han sido tendencia en las redes sociales, debido a su polémica relación.

Pues han dicho que la influenciadora y empresaria barranquillera no ha sido buena con La Blanquita, debido a comportamientos que tuvo durante un viaje en Roma, pero salió Yina Calderón a desmentir y darle el beneficio de la duda a Merlano.

De hecho, La Jesuu está en el medio, porque ella habría destapado los comentarios y las diferencias entre sus amigas, por eso, Calderón volvió a intervenir y dio su más honesta opinión sobre Valentina.

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Para nadie es un secreto que Yina y La Jesuu no se la llevan bien, pero la huilense habló muy seria cuando se refirió a ella.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Jesuu en defensa de Aida Victoria Merlano?

Yina Calderón ya había defendido a Aida Victoria Merlano sobre serias acusaciones de parte de La Blanquita, pero volvió a tocar el tema cuando mencionó a La Jesuu.

Yina Calderón no se guarda nada y explota contra La Jessu. (Foto: Canal RCN)

La empresaria huilense dijo que desde su madurez se atrevía a decir que La Jesuu es una persona que no aporta en la vida de los otros y según ella, eso ya quedó demostrado por todo lo que está pasando con las amigas de la influenciadora.

Pues en redes sociales se ha dicho que muchas polémicas se han destapado por su culpa y por eso mismo, es que Yina dijo que, así como La Toxi Costeña se alejó de ella, Aida Victoria Merlano debería hacer lo mismo y precisamente, ella se lo aconsejó hace un tiempo.

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“Esa mujer no sirve en la vida de nadie y hasta que esa niña no cambie, la vida no le va a sonreír. No va a favorecer a nadie”, dijo Yina.

¿Por qué Yina Calderón defendió a Aida Victoria Merlano?

La Blanquita habría revelado que Aida Victoria supuestamente la sacó de donde se estaban hospedando en Roma y eso generó críticas en contra de la barranquillera, por eso Yina Calderón se refirió al tema.

Yina Calderón arremete contra La Jessu con dura frase. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con la huilense, Aida Victoria es una mujer muy amplia y que no es tacaña, pues a ella le ofreció estadía en Medellín el tiempo que fuera necesario, por eso duda de que la caleña esté diciendo la verdad.

Justo por eso, Yina sugirió que no creyeran o que pusieran en duda de lo que algunos dicen sobre los otros.