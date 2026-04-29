Así reaccionó Carla Giraldo luego de que el camión de la mudanza se llevara a Valentino: esto dijo

Luego de la inesperada visita del camión de la mudanza que se llevó a Valentinode La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo comentó la reacción del participante ante la noticia.

¿Por qué el camión de la mudanza de La casa de los famosos se llevó a Valentino?

En medio de la gala de la noche del 28 de abril, Carla y Marcelo le contaron a los televidentes sobre la dinámica que se estaba realizando en redes sociales, en la que los seguidores podían decidir lo que pasaría en La casa de los famosos Colombia durante la semana de la IA.

A través del Instagram de La casa de los famosos Colombia, por medio de una encuesta, se les preguntó a los seguidores del reality qué situaciones querían que ocurrieran en la casa, así como los sustos que recibieron durante el día.

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La opción más votada fue la de que apareciera el camión de mudanza en un congelado. Por eso, después de la gala, hizo su aparición el camión de la mudanza y la voz del Jefe dio a conocer que el elegido era Valentino.

Carla lanzó curioso comentario luego de que el camión de la mudanza se llevara a Valentino. (Foto: Canal RCN)

Valentino reaccionó entre risas y comentó que se le había cumplido un sueño y que siempre había querido hacer eso.

Tras la publicación del video en el Instagram del canal de RCN, Carla Giraldo sorprendió al comentar la reacción que tuvo Valentino tras salir en el camión de la mudanza de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Carla Giraldo luego de que el camión de la mudanza se llevara a Valentino?

La presentadora de La casa de los famosos Colombia compartió en los comentarios lo que pesaba tras la reacción del participante.

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“Hajajaja Valentino”, acompañado de dos emojis uno de amor y otro con las manos arriba.

Carla lanzó curioso comentario luego de que el camión de la mudanza se llevara a Valentino. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, los participantes al inicio no se lo tomaron de la misma manera divertida que Valentino, pues Beba y Alexa expresaron sorpresa y algo de preocupación.

Luego del congelado, todos salieron a la puerta de la casa y no podían creer lo que estaba ocurriendo. Posteriormente, tras un comentario de Tebi, quien se refirió a que habría uno menos en la competencia, Valentino salió de donde estaba escondido.