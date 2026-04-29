Sheila Gándara lanzó fuerte mensaje en medio de la polémica con Juanda Caribe: “Descarado”

Sheila Gándara volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una nueva indirecta, en medio de las recientes declaraciones de Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Sheila Gándara tras las palabras de Juanda Caribe en La casa de los famosos?

Juanda Caribe, quien actualmente participa en la casa más famosa, habló recientemente sobre su relación sentimental y mencionó a Sheila en medio de lo que ha ocurrido durante su permanencia en el programa.

En sus palabras Juanda Caribe comentó que ella podría estar “comiendo palomitas” mientras observa lo que pasa con él en la competencia.

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Frente a esto, Sheila Gándara ha reaccionado en varias ocasiones a través de sus redes sociales, donde ha desmentido algunas de las afirmaciones hechas por el participante.

Sheila Gándara sorprendió con mensaje en redes en medio de polémica con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En los últimos días, la influenciadora optó por compartir fragmentos de canciones para expresar su posición frente a varias situación.

En una de sus publicaciones, utilizó una canción de Ana del Castillo, en la que se escuchan frases como:

“Ahora disfruta, ahora que ves que ella disfruta, qué descarado” y “tú perdiste esa batalla”, sin duda, fue interpretado por varios usuarios como una indirecta relacionada con su relación con Juanda Caribe.

¿Qué reacciones generó la indirecta de Sheila Gándara a Juanda Caribe?

Como ha ocurrido con anteriores ocasiones, los comentarios no se hicieron esperar.

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Algunos usuarios le preguntaron directamente a Sheila si en verdad estaba “comiendo crispetas” tras lo dicho por Juanda Caribe, a lo que varios usuarios reaccionaron respondiendo que Sheila ya había hecho aclaración al respecto: “jamás”.

Sheila Gándara sorprendió con mensaje en redes en medio de polémica con Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Y como es costumbre también surgieron preguntas sobre el futuro de su relación, especialmente sobre si estaría dispuesta a perdonar a Juanda Caribe, sin embargo, Sheila no se ha referido directamente a este tema en específico.

Cabe recordar que estas reacciones de Sheila se han dado luego de que salieran a la luz unos supuestos chats en los que se vincula a Juanda Caribe con otras mujeres.

Además del supuesto “shippeo” de Juanda Caribe en La casa de los famosos, el participante también expresó sentir cosas por Mariana dentro del reality.