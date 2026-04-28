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Sheila Gándara estalla contra Juanda Caribe tras sus disculpas en La casa de los famosos

Sheila Gándara habría respondido a las disculpas de Juanda Caribe, quien le reveló a su expareja lo que siente por Mariana Zapata.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila le responde a Juanda Caribe
Sheila Gándara se pronuncia tras palabras de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2026 está a nada de terminarse en esta tercera temporada, pues ya están en el top 8 y queda poco para que se conozcan los cuatro finalistas.

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Sin embargo, estas han sido las semanas más difíciles de la competencia, pues los participantes ya se ven cansados e incluso lo han manifestado con sus comportamientos, pero, así mismo, han sido días en los que han dado de qué hablar por sus decisiones personales.

En el caso de Juanda Caribe, quien ha revelado su gusto por Mariana Zapata, ha hecho que su vida afuera de la competencia se complique por las decisiones que ha tomado adentro y él lo sabe, por lo que se disculpó con Sheila, la madre de su hija.

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El humorista le dejó claro que él sabe que no puede cruzar ciertos límites, pero que él siente algo por su compañera, quien le ha despertado emociones que se sienten en el reality. Tras sus palabras, Sheila le habría dado una contundente respuesta.

¿Cómo habría respondido Sheila Gándara a las disculpas de Juanda Caribe?

En la noche del domingo 26 de abril, Juanda Caribe se sentó solo en la sala de La casa de los famosos Colombia 2026 y conversó para pedirle disculpas a Sheila, manifestando que “ella lo entiende”.

Sheila Gándara se pronuncia tras palabras de Juanda Caribe
Sheila reacciona a las disculpas de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Le pidió excusas en caso de que él haya hecho algo que la haya herido y expresó que está sintiendo cosas por Mariana Zapata, debido al encierro durante estos tres meses.

Por su lado, Sheila Gándara habría respondido a estas disculpas y a través de un video en TikTok publicó cómo se estaría sintiendo o lo que estaría pensando del padre de su hija.

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Precisamente, la creadora de contenido usó el audio de la canción ‘Causa y efecto’ de Paulina rubio, cantando la letra que dice: “aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto, hoy pagas por cada error”.

¿Sheila Gándara se ha referido al tema de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Sheila Gándara ya dijo en sus redes sociales que no ha pasado un buen momento y que continúa pro su hija, pero también, ha revelado opiniones a través de comentarios.

Sheila reacciona a las disculpas de Juanda Caribe
Sheila le responde a Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, en un video en el que revelaron el coqueteo de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia, ella comentó que “son tal para cual” y, por otro lado, reaccionó contundentemente cuando el padre de su hija dijo que ojalá la niña fuera como su compañera.

Ante esta premisa de Juanda, Sheila escribió en redes que primero “mu3rta”, haciendo referencia que no permitiría que su hija sea como Mariana cuando sea grande.

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