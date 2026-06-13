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Yeison Jiménez, Diomedes Díaz y más famosos fallecidos aparecieron en un video en apoyo a Colombia en el Mundial 2026

Músicos, deportistas, artistas y más personalidades importantes de Colombia fueron recreados para apoyar a la Selección Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Famosos fueron recreados para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Famosos fueron recreados para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026. (Fotos: Canal RCN)

En redes sociales se volvió viral un video hecho con inteligencia artificial en el que aparecen varias personalidades colombianas fallecidas, apoyando a la selección que participa en el Mundial 2026.

La IA generó imágenes de varias personalidades fallecidas en el Mundial 2026.
La IA generó imágenes de varias personalidades fallecidas en el Mundial 2026. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué famosos fallecidos aparecen en el video en apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

En el video se pueden ver famosos como el presentador Jota Mario Valencia quien hizo parte del Canal RCN, el escritor Gabriel García Márquez, los cantantes Legarda, Diomedes Díaz, Omar Geles y Yeison Jiménez y hasta el pintor Fernando Botero.

El clip no solo tiene una cantidad significativa de reproducciones, sino que ha generado una ola de comentarios de los seguidores de estas figuras que fueron muriendo a través de los años, pero que siguen vivos en la memoria colectiva colombiana y que hoy son recordados con cariño.

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¿Cuándo debuta Colombia en el Mundial 2026?

Colombia debutará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán, ilusionando y generando expectativa en todo el país.

Con la llegada de la IA, tenemos la posibilidad de traer de manera digital a las personas que han marcado la historia del país y usarlos como un puente de unión para los colombianos que esperan que la Selección llegue muy lejos de la mano de sus referentes, James Rodríguez, Luis Díaz y David Ospina.

Ver a figuras tan queridas como Jota Mario Valencia o Gabriel García Márquez “apoyando” a la Selección, aunque sea mediante inteligencia artificial, despertó sentimientos encontrados en los seguidores.

Para muchos, fue un homenaje inesperado que les permitió revivir recuerdos y sentir que esos personajes siguen presentes en momentos importantes para el país.

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La reacción en redes sociales fue inmediata: cientos de comentarios destacaron la creatividad detrás del clip y la manera en que la tecnología puede convertirse en un espacio para la nostalgia.

Otros usuarios señalaron que, más allá de la innovación, lo que realmente conecta es el mensaje de unidad y apoyo a la Selección Colombia en un torneo que despierta pasiones.

Aunque algunos cuestionan los límites éticos de estas recreaciones, lo cierto es que el resultado generó conversación y reforzó la idea de que la tecnología puede ser usada para unir a las personas en torno a un mismo sentimiento.

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