Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Shakibecca estuvo o no en la inauguración del Mundial 2026?; su confesión llamó la atención

Shakibecca, imitadora de Shakira, se pronunció tras rumores sobre supuesta presentación en la inauguración del Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Shakibecca estuvo o no en la inauguración del Mundial 2026?
Shakibecca afirmó que estuvo en la inauguración del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Las especulaciones alrededor de Shakira y Shakibecca continúan generando conversación en redes sociales.

Luego de que surgieran teorías sobre una supuesta participación de la imitadora venezolana en la inauguración del Mundial 2026, la creadora de contenido decidió aclarar dónde se encontraba realmente durante el evento.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en la presentación de Shakira en el Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial de fútbol 2026 reunió a varios artistas invitados, entre ellos Shakira, quien hizo parte de los espectáculos musicales programados para dar inicio al torneo.

¿Qué pasó en la presentación de Shakira en el Mundial 2026?
La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó comentarios / (Foto de AFP)

Tras su aparición, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a compartir comentarios en los que cuestionaban si la persona que estaba sobre el escenario era realmente la cantante colombiana.

Estas publicaciones dieron paso a distintas teorías que señalaban a Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, como la supuesta protagonista de la presentación.

La creadora de contenido es reconocida por su trabajo interpretando canciones de Shakira y recreando algunas de sus coreografías, por lo que su nombre rápidamente apareció en las conversaciones digitales relacionadas con el evento.

Artículos relacionados

A pesar de la difusión de estos comentarios, no se conocieron pruebas que respaldaran las afirmaciones compartidas por algunos internautas. Sin embargo, la discusión se mantuvo activa durante varios días y llevó a que la propia Shakibecca reaccionara públicamente.

¿Qué dijo Shakibecca sobre la inauguración del Mundial 2026?

A través de sus redes sociales, Shakibecca publicó un video en el que aparece bailando “Dai Dai”, una de las canciones oficiales del Mundial 2026 interpretada por Shakira.

Shakibecca rompió el silencio tras los rumores que la vinculan al show de Shakira
Shakibecca aseguró que no estuvo en el show de Shakira / (Foto de AFP)

La publicación llamó la atención de sus seguidores porque, además de mostrar su entusiasmo por el evento deportivo, aprovechó para referirse a los rumores que circulaban sobre su supuesta presencia en la inauguración.

Artículos relacionados

En el mensaje que acompañó el video, la venezolana confirmó que sí estuvo relacionada con las actividades que rodearon el inicio del campeonato, aunque aclaró que no se encontraba en el escenario, ni participó en el espectáculo de apertura.

“Sí, sí, estuve en la inauguración, pero viéndola desde el Paseo de la Reforma”, escribió.

Con esta declaración, Shakibecca explicó que presenció el evento como espectadora y no como parte del show. Su respuesta se suma a otras publicaciones que ha compartido para aclarar las versiones que la vinculaban con la presentación de Shakira en el Mundial 2026.

Mientras tanto, la conversación sigue generando reacciones en redes sociales, donde los usuarios continúan comentando tanto la actuación de Shakira como las aclaraciones realizadas por la creadora de contenido venezolana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Shakira reaccionó a las teorías de que no era ella en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Shakira reaccionó a las teorías de que no era ella en el Mundial 2026: así reapareció

Shakira causó polémica tras su presentación en el Mundial 2026 y tuvo inesperada reacción ante los comentarios de los internautas.

Periodista que dejó la emisión para tomarse una foto con Shakira ya publicó la imagen Shakira

Periodista que dejó la emisión para tomarse una foto con Shakira ya la publicó: así se ve la cantante

En medio de la polémica por supuesta suplantación, el periodista que dejó la emisión para pedirle una foto a Shakira la compartió.

Video de Danny Ocean y Shakira se vuelve viral Mundial de fútbol

Se viraliza momento entre Danny Ocean y Shakira, revelando si era o no la colombiana

En redes circula el momento que protagonizó Danny Ocean y Shakira en la Copa Mundial 2026, revelando si era o no la colombiana.

Lo más superlike

Jessi Uribe le dio exclusivo regalo a Westcol. Westcol

Westcol presumió el exótico y lujoso regalo que le dio Jessi Uribe; ¿qué valor tiene?

Westcol compartió orgulloso el detalle exclusivo que recibió de parte del cantante de música popular, Jessi Uribe.

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven Yeison Jiménez

Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez tras cinco meses de su fallecimiento; así lucía

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo