¿Shakibecca estuvo o no en la inauguración del Mundial 2026?; su confesión llamó la atención

Las especulaciones alrededor de Shakira y Shakibecca continúan generando conversación en redes sociales.

Luego de que surgieran teorías sobre una supuesta participación de la imitadora venezolana en la inauguración del Mundial 2026, la creadora de contenido decidió aclarar dónde se encontraba realmente durante el evento.

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¿Qué pasó en la presentación de Shakira en el Mundial 2026?

La ceremonia inaugural del Mundial de fútbol 2026 reunió a varios artistas invitados, entre ellos Shakira, quien hizo parte de los espectáculos musicales programados para dar inicio al torneo.

La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó comentarios / (Foto de AFP)

Tras su aparición, algunos usuarios en redes sociales comenzaron a compartir comentarios en los que cuestionaban si la persona que estaba sobre el escenario era realmente la cantante colombiana.

Estas publicaciones dieron paso a distintas teorías que señalaban a Rebeca Maiellano, conocida como Shakibecca, como la supuesta protagonista de la presentación.

La creadora de contenido es reconocida por su trabajo interpretando canciones de Shakira y recreando algunas de sus coreografías, por lo que su nombre rápidamente apareció en las conversaciones digitales relacionadas con el evento.

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A pesar de la difusión de estos comentarios, no se conocieron pruebas que respaldaran las afirmaciones compartidas por algunos internautas. Sin embargo, la discusión se mantuvo activa durante varios días y llevó a que la propia Shakibecca reaccionara públicamente.

¿Qué dijo Shakibecca sobre la inauguración del Mundial 2026?

A través de sus redes sociales, Shakibecca publicó un video en el que aparece bailando “Dai Dai”, una de las canciones oficiales del Mundial 2026 interpretada por Shakira.

Shakibecca aseguró que no estuvo en el show de Shakira / (Foto de AFP)

La publicación llamó la atención de sus seguidores porque, además de mostrar su entusiasmo por el evento deportivo, aprovechó para referirse a los rumores que circulaban sobre su supuesta presencia en la inauguración.

En el mensaje que acompañó el video, la venezolana confirmó que sí estuvo relacionada con las actividades que rodearon el inicio del campeonato, aunque aclaró que no se encontraba en el escenario, ni participó en el espectáculo de apertura.

“Sí, sí, estuve en la inauguración, pero viéndola desde el Paseo de la Reforma”, escribió.

Con esta declaración, Shakibecca explicó que presenció el evento como espectadora y no como parte del show. Su respuesta se suma a otras publicaciones que ha compartido para aclarar las versiones que la vinculaban con la presentación de Shakira en el Mundial 2026.

Mientras tanto, la conversación sigue generando reacciones en redes sociales, donde los usuarios continúan comentando tanto la actuación de Shakira como las aclaraciones realizadas por la creadora de contenido venezolana.