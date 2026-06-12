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Periodista que dejó la emisión para tomarse una foto con Shakira ya la publicó: así se ve la cantante

En medio de la polémica por supuesta suplantación, el periodista que dejó la emisión para pedirle una foto a Shakira la compartió.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Periodista que dejó la emisión para tomarse una foto con Shakira ya publicó la imagen
Periodista que dejó la emisión para tomarse una foto con Shakira ya publicó la imagen. (Foto AFP: Jamie McCarthy).

En medio de la polémica por una supuesta suplantación de la cantante colombiana Shakira durante el Mundial de fútbol 2026, el periodista Marcelo Benedetto publicó en redes sociales que la fotografía que se tomó con la artista, luego de dejar momentáneamente la emisión del evento para acercarse a ella.

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Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026
La aparición de Shakira en el Mundial 2026 provocó una inesperada polémica. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Ese mismo día, el evento deportivo quedó envuelto en una polémica relacionada con la artista, ya que en redes sociales comenzó a circular la teoría de que la cantante que se presentó en el show no era Shakira, sino una doble.

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En medio de la controversia, Benedetto sorprendió a los internautas al publicar la foto que logró tomarse con la colombiana, donde se aprecia su imagen de cerca. Sin embargo, el debate continúa, pues muchos usuarios siguen convencidos de que la artista del espectáculo no era Shakira.

Lo cierto es que la publicación del periodista a través de su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente acumula una gran cantidad de seguidores, terminó sumando un nuevo capítulo a la polémica, que lejos de apagarse, continúa generando reacciones en redes sociales.

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En medio de las transmisiones de la inauguración del Mundial de fútbol 2026 que tuvo lugar en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Marcelo Benedetto se encontraba en medio de su labor para una cadena televisiva de su país.

¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026
¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Theo Wargo).

En medio de la transmisión, el periodista se dio cuenta de la presencia de Shakira en el lugar por lo que sin dudarlo decidió dejar a un lado la emisión para ir a buscarla, logrando así una fotografía a su lado.

"Me permite voy por una consigna, está viniendo Shakira, voy a buscar a Shakira", expresó el periodista a sus colegas antes de ir a buscarla.

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