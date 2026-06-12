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Shakira reaccionó a las teorías de que no era ella en el Mundial 2026: así reapareció

Shakira causó polémica tras su presentación en el Mundial 2026 y tuvo inesperada reacción ante los comentarios de los internautas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Shakira reaccionó a las teorías de que no era ella en el Mundial 2026
La reacción de Shakira a quienes aseguran que no fue ella quien cantó en el Mundial. (AFP/ Carl De Souza)

El pasado jueves 11 de junio, se llevó a cabo la apertura de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual tuvo lugar en Ciudad de México, en el Estadio Azteca.

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En el show de la inauguración estuvieron solo talentos latinoamericanos, como Danny Ocean, Maná, Belinda, Los Ángeles azules, J Balvin, Ryan Castro y Shakira, quien causó bastante revuelo en redes sociales tras su presentación.

Precisamente, la barranquillera llamó la atención del público y de los internautas, porque según lo que se comenta es que “Shakira, no era ella” y a partir de allí, surgieron teorías conspirativas.

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Luego de que se terminara la inauguración del Mundial, la cual cerró la colombiana, se empezaron a difundir fotos y capturas de video de ella, haciendo comparación con otras fotos “reales” de Shakira.

Sin embargo, la misma Shakira reaccionó a los rumores que han estado surgiendo y lo que hizo, causó reacciones.

Shakira habría puesto fin a la polémica con inesperado video
Shakira reaccionó a las teorías de que no era ella en el Mundial 2026. (AFP/ Rodrigo OROPEZA)

¿Qué hizo Shakira al reaccionar tras los comentarios de que ella no fue quien se presentó en el Mundial 2026?

Mencionado anteriormente, apenas Shakira terminó su presentación en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, las redes no esperaron para decir que pensaron que ella no es la misma barranquillera.

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De acuerdo con los comentarios, es que su cara se veía diferente y el cabello no parecía real, además porque se tapaba mucho el rostro con él.

Pero, ella no dudó en reaccionar al instante y fue captada haciendo una videollamada mostrando su cara de frente al celular.

Lo que se ve, es que ella acerca mucho la cámara y gira su rostro para dejar evidencia de que sí es ella.

La reacción de Shakira a quienes aseguran que no fue ella quien cantó en el Mundial
Shakira habría puesto fin a la polémica con inesperado video. (AFP/ Carl De Souza)

¿Por qué se está diciendo que no es Shakira la del show en el Mundial 2026?

De acuerdo con los comentarios y teorías de los internautas, es que Shakira se veía algo hinchada, por eso, hasta llegaron a creer que se había inyectado algo y no se le terminó de desinflamar a tiempo.

Además, circula un clip en el que se le ve maquillándose con las gafas puestas y se nota su intención de querer ocultar su cara con el cabello, lo que aumentó las sospechas.

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