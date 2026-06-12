Desde que inició el Mundial 2026 el pasado 11 de junio, varios internautas han generado múltiples opiniones a través de las distintas plataformas digitales por el próximo partido que se llevará a cabo entre Estados Unidos y Paraguay.

Con base al próximo partido en el que uno de los anfitriones demostrará su habilidad dentro de la cancha, el cual es Estados Unidos, varios internautas se han preguntado acerca de cuál será el resultado que tendrá el partido, pues, será el tercer partido del Mundial.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026: Shakira y J Balvin como protagonistas

¿Cuál es el pronóstico del partido entre Estados Unidos y Paraguay, según la IA?

En medio del próximo partido que se llevará a cabo en Los Ángeles Stadium de Inglewood, en California, varios internautas se han preguntado acerca de cuál sería el resultado en el que quedaría el partido.

Por esta razón, la Inteligencia Artificial arrojó dos posibles resultados acerca de cómo quedaría el partido entre Estados Unidos y Paraguay, haciendo un análisis acerca de las estrategias de juego de ambos equipos y, también, por las anotaciones que tuvieron en sus últimos partidos, antes del Mundial 2026.

¿Cómo quedaría el paetido de Estados Unidos vs. Paraguay, según la IA? | AFP: Carl de Souza

Según lo refleja la Inteligencia Artificial, pronostica que el primer posible marcador sería 2-1, ganándole Estados Unidos a Paraguay.

El segundo marcador que arroja la IA, es de un empate, quedando ambos equipos 1-1 por el trabajo de campo que tendrían los futbolistas dentro de la cancha.

¿A qué hora iniciará el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026?

El tercer partido del Mundial 2026 se llevará a cabo en el horario de las 8:00 p.m. este 12 de junio y los televidentes se podrán conectar con todos los detalles a través de la pantalla del Canal RCN.

Artículos relacionados Viral ¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente

Con respecto a esto, una gran variedad de internautas ha dejado todo tipo de opiniones por todos los detalles que se llevarán a cabo durante el evento.

¿A qué hora jugarán Estados Unidos y Paraguay? | Foto: Freepik

Así también, varios internautas han generado gran expectativa por todos los partidos que se llevarán a cabo en Mundial y, sin duda, uno de los más esperados es el de la Selección Colombia el cual será el próximo 17 de junio ante la Selección de Uzbekistán.