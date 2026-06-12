En las últimas horas, el nombre de Shakira se ha convertido en tendencia a través de las plataformas digitales tras su reciente presentación en la inauguración del Mundial 2026 y muchos internautas generaron varias teorías acerca de si se presentó o no, pues crecieron varios rumores sobre una supuesta doble.

Por esta razón, Shakibecca, la imitadora venezolana de Shakira ha generado varias opiniones tras las publicaciones que ha compartido en sus redes y se han presentado múltiples teorías sobre si se presentó en lugar de la cantante colombiana.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Shakibecca tras aparente aparición en la inauguración del Mundial 2026?

Tras la reciente presentación que hubo en la inauguración del Mundial 2026 el pasado 11 de junio, en el que varios artistas colombianos se presentaron, pues, fueron Shakira, J Balvin y Ryan Castro.

Después de la presentación, salieron a la luz varias opiniones en las redes sociales acerca que Shakira no fue la cantante que se presentó durante el evento.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Shakibecca en sus redes? | AFP: Carl De Souza

Posterior al show inaugural en el que varios artistas se presentaron, miles de internautas compartieron todo tipo de fotografías a través de las redes sociales sobre el look que llevó Shakira, pues, llevó puesta una prenda de color amarillo, una falda blanca y unas gafas oscuras que cubrieron su rostro.

Con base en esto, los internautas generaron todo tipo de reacciones en las redes tras las recientes publicaciones que compartió Shakibecca en su cuenta de Instagram, pues, han surgido varias teorías que supuestamente ella fue la que se presentó en la inauguración del Mundial 2026.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Shakibecca a través de sus redes sociales?

¿Qué dijo Shakibecca de Shakira? | AFP: Carl De Souza

En medio de los rumores que se presentaron acerca de la doble de Shakira, su imitadora venezolana, Shakibecca, reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 628 mil seguidores, un video en el que habló de Shakira, expresando las siguientes palabras:

“Cuando Shakira sale de la inauguración directo a El Ángel de la independencia. ¿Se imaginan a la cantante así en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México el día de la Inauguración del y el primer triunfo de la Selección Mexicana celebrando junto a los mexicanos?”, expresó Shakibecca.

Aunque por el momento, Shakira no ha expresado nada en sus redes sociales tras los rumores compartidos en redes sociales sobre su supuesta doble, ha compartido algunos fragmentos de lo que vivió en la inauguración.