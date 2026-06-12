Sheila Gándara respondió cuando le preguntaron por el aire acondicionado de Juanda Caribe

Durante La casa de los famosos Colombia 2026, hubo un gran revuelo en redes sociales debido a las polémicas que protagonizó Juanda Caribe, pues mientras él estaba en la competencia, salieron rumores de su vida privada con otra mujer.

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Cuando estas especulaciones surgieron, la madre de su hija, Sheila Gándara, reaccionó y al parecer, habría tomado distancia de las cosas del humorista a partir de ese momento.

Sin embargo, todo escaló cuando él empezó a estar muy cerca de Mariana Zapata y esta situación se dio cuando ella quedó sin la amistad de Beba y Valentino Lázaro, pues Juanda también estaba sin un equipo dentro de la convivencia.

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A partir de ahí nació el Team Blue, conformado por la influenciadora paisa, el humorista y Campanita. Mientras esta relación se forjaba, Sheila se mudaba del hogar en donde vivió con su ex.

Por otro lado, tras la eliminación de Mariana, ella se enteró de todo lo que estaba pasando en el exterior y se pronunció diciendo que Gándara se fue y hasta se le llevó el aire acondicionado a Juanda.

Sheila Gándara causó reacciones tras hablar del famoso aire acondicionado. (Foto/ Canal RCN)

¿Cómo fue le momento en el que le preguntaron a Sheila Gándara por el aire acondicionado?

Sheila Gándara está en la Feria Ganadera de Montería, en donde causó revuelo con su presencia en el lugar; allí estuvo junto a la caleña, Karen Sevillano y con Holman Becerra, otro influenciador de Barranquilla.

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Como la ex de Juanda Caribe se encontró allá con tantos fanáticos, uno de ellos le preguntó por el aire acondicionado, pues con claridad se escucha que desde la tribuna le gritan.

¿Qué dijo Sheila Gándara sobre el aire acondicionado que se llevó de la casa en la que vivía con Juanda Caribe?

Sheila Gándara sorprendió al responder pregunta sobre el aire acondicionado de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Cuando Sheila Gándara escucha que le preguntaron por el aire acondicionado por el que Mariana Zpata reclamó en los zapatos de Juanda Caribe, ella volteó a mirar y dijo algo que, no se alcanzó a escuchar.

Sin embargo, le escribieron a una influenciadora de entretenimiento que Gándara había dado una respuesta clara, “no mi reina, son míos”; se hace la aclaración que eso no se nota en el clip, pero quien grabó fue la que aseguró que esa fue su respuesta.