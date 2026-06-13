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Shakibecca dedicó mensaje a Shakira tras polémica por su presentación en el Mundial 2026

Tras la controversia en el Mundial 2026, Shakibecca se pronunció en redes sociales con un mensaje dirigido a Shakira.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Shakibecca dedicó mensaje a Shakira.
Shakibecca dedicó mensaje a Shakira. (Foto AFP: Apu Gomes).

La creadora de contenido e imitadora venezolana Shakibecca se pronunció en redes sociales con un mensaje dirigido a la cantante colombiana Shakira, luego de la controversia generada por su participación en la presentación del Mundial de fútbol 2026 que se llevó a cabo el pasado jueves 11 de junio en el Estadio Azteca en Ciudad de México.

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¿Qué mensaje le envió Shakibecca a Shakira tras la polémica en el Mundial 2026?

Luego de que en redes sociales se viralizara la presentación de Shakira en el Mundial de fútbol 2026, inicialmente por su aspecto físico y su coreografía, surgieron teorías que aseguraban que la artista colombiana habría enviado a Shakibecca para reemplazarla. Ante esto, la imitadora se pronunció en su cuenta de Instagram y le envió un mensaje directo a la barranquillera.

Shakibecca dejó contundente mensaje tras supuesto doblaje de Shakira en el Mundial 2026, ¿qué dijo?
¿Cuál fue el mensaje que dejó Shakibecca en sus redes? | AFP: Carl De Souza

En un video compartido a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que aparece bailando la canción ‘Dai Dai’, compuesta por Shakira para el Mundial 2026, Shakibecca celebró el éxito del tema y expresó su admiración por la cantante.

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“¡Celebrando el éxito rotundo del Dai Dai de @shakira! Te celebramos mundialmente, Loba”.

Aunque el mensaje no estuvo relacionado con la polémica, llamó la atención de cientos de internautas, quienes reaccionaron en la sección de comentarios de la publicación.

¿Qué opina Shakibecca sobre haber sido involucrada en la polémica protagonizada por Shakira en el Mundial 2026?

Vale la pena destacar que, poco después de que las teorías que apuntaban a un supuesto reemplazo de Shakira en el Mundial 2026 se viralizaran, Shakibecca rompió el silencio al señalar que se encontraba en otro lugar de Ciudad de México cuando la artista realizaba su presentación en el Estadio Azteca.

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Incluso comentó una de sus recientes publicaciones, en la que se burló de los comentarios conspirativos sobre la polémica: “¿Ven que sí era ella? Shakira dando más material a las teorías conspirativas… Crack”.

¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026
¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Theo Wargo).
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