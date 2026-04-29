¿Jhorman Toloza quiso devolverle su anillo a Alexa Torrex?: esto habría descubierto el jefe

En la noche del pasado martes 28 de abril, se formó un gran revuelo en redes sociales debido a que en ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?’, Roberto Velásquez y Néstor Parra revelaron que el jefe no permitió que algo sucediera en su casa.

Pues ellos mismo lo revelaron durante su programa, lo que ocasionó reacciones y opiniones con respecto al tema, de hecho, surgieron muchas preguntas alrededor de las razones por las que se canceló el congelado de Juanse Laverde.

Las respuestas precisas las tiene el jefe de La casa de los famosos Colombia, quien tomó medidas para que un anillo del exterior fuera devuelto a una de sus participantes.

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¿Quién quería devolver un anillo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Según lo que dijo Roberto Velásquez, es que “alguien se quedó sin entregar el anillo” y aunque lo dijo en tono de mofa, fue bastante directo y serio al revelar que “Allí no. En La casa de los famosos Colombia, NO” y le dijo a la persona que su novela se le había acabado y le sugirió que siguiera con su show en un reality de YouTube.

Esto habría ocurrido con el anillo de Jhorman y Alexa. (Foto: Canal RCN)

“Me encanta cuando esas cosas pasan por decisión de mi amigo. Me siento orgulloso de él. Tiene un olfato increíble este man. Alguien quería mandar un anillo a la casa para romper un corazón”, fueron las palabras del panelista.

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Sin mencionar ningún nombre, en los comentarios de la publicación, los seguidores del programa adivinarían de quién se podría tratar y apuntaron que presuntamente Jhorman Toloza quiso enviar su joya de compromiso para aplicar las de Alejandro Estrada en 2024.

¿Jhorman Toloza qué dijo sobre la supuesta devolución del anillo?

Jhorman Toloza habría querido devolver el anillo a Alexa. (Foto: Canal RCN)

Mencionado anteriormente, Roberto nunca dijo nombres, pero Jhorman Toloza salió en sus redes a decir que él no sabe de qué anillo está hablando, ya que la única persona en tener una argolla de compromiso es la mujer.

Así mismo, el ex de Alexa Torrex arremetió en contra del panelista y le explicó con un tono de altivez que él no tiene nada que ver con lo que estuvieron durante el programa en vivo.