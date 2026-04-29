Reconocido cantante colombiano aclaró los rumores sobre su ausencia en el concierto de Ryan Castro en Medellín y explicó las razones que le impidieron participar en el esperado evento, que marcó un hito en la carrera musical del artista, tras varios comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

¿Quién es el artista que no pudo presentarse junto a Ryan Castro en Medellín?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan Duque, reconocido cantante colombiano, reveló por qué no estuvo presente en el concierto de Ryan Castro en Medellín, en el que al menos diecisiete artistas del género estuvieron en tarima.

Juan Duque reveló por qué no estuvo en el concierto de Ryan Castro. (Foto AFP: Ivan Apfel).

Y es que Juan Duque ha logrado abrirse paso en la industria con una carrera en ascenso, por lo que su ausencia en el multitudinario evento terminó siendo una gran sorpresa entre cientos de asistentes que se mostraron desconcertados por lo ocurrido.

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Por tal razón el joven artista despejó las dudas de sus seguidores y explicó las razones que le impidieron acompañar a Ryan Castro en una de las noches más comentadas del género en Medellín.

¿Por qué Juan Duque no estuvo presente en el concierto de Ryan Castro en Medellín?

Según comentó Juan Duque, sí habría sido tenido en cuenta para acompañar a Ryan Castro el pasado sábado 25 de abril en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero no pudo presentarse por la falta de un documento importante: su ARL.

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De acuerdo con el cantante, al no tener este requisito al día no le fue posible subir al escenario para compartir con el artista y celebrar este gran logro, por lo que tuvo que hacerse a un lado para que el show continuara con normalidad.

“Porque no tenía la ARL al día, y allá no lo dejan montar a uno sin la ARL al día. Asistencia de Riesgo Laboral”, aseguró Juan Duque.

Por ahora, no se descarta que Juan Duque pueda sumarse al show que Ryan Castro ofrecerá en Bogotá el próximo 31 de octubre. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su participación en el esperado concierto.