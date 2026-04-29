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Juliana Calderón hizo conmovedora confesión sobre su novio fallecido: "Aún huelo tu perfume"

Juliana Calderón recordó con nostalgia a su novio fallecido y confesó que aún siente su presencia en pequeños detalles.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón conmovió.
Juliana Calderón conmovió al recordar a Juan Manuel Rodríguez. (Foto Canal RCN)

Juliana, hermana de Yina Calderón, se mostró conmovida en redes al recordar a su novio fallecido.

Juliana Calderón hizo emotiva confesión.
Juliana Calderón hizo emotiva confesión en redes sociales. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo homenajeó Juliana Calderón a Juan Manuel Rodríguez?

La empresaria compartió una historia en Instagram donde aparece tomando una bebida caliente en un día lluvioso, asegurando que esas jornadas le traen a la memoria a Juan Manuel Rodríguez.

En la publicación, Juliana luce la chaqueta que él le regaló antes del accidente aéreo en el que perdió la vida junto al cantante Yeison Jiménez.

El mensaje estuvo cargado de nostalgia, pues afirmó que aún puede sentir su olor, lo que conmovió a sus seguidores.

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El suceso ocurrió el pasado 10 de enero, cuando la avioneta en la que viajaba Rodríguez junto a su equipo se precipitó en Boyacá, justo cuando se dirigían a una presentación de Jiménez.

Desde entonces, Juliana ha compartido momentos de duelo y recuerdos que mantienen vivo el legado de su pareja.

La publicación recibió múltiples mensajes de apoyo, reflejando la empatía de quienes han seguido de cerca su historia.

“Días lluviosos, fríos, grises, solo quisiera abrazarte…Aún huelo tu perfume en tu chaqueta”, escribió Juliana Calderón en su publicación.

La empresaria ha mostrado en redes sociales que el proceso de duelo ha sido complejo, pero también ha encontrado en la memoria de Juan Manuel un motivo para seguir adelante.

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a las declaraciones de la prima de Karola?

Además de sus mensajes de recuerdo, Juliana ha estado inmersa en controversias por sus opiniones en el mundo del entretenimiento.

Hace unos días protagonizó un rifirrafe con Jeidy, prima de Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3.

En esa discusión se hicieron acusaciones sobre retoques estéticos, a lo que Juliana respondió que Jeidy solo busca visibilidad y que incluso intentó provocar a Yaya Muñoz. Para Calderón, lo mejor es no dar relevancia a esas palabras ni permitir que interfieran en su vida personal.

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