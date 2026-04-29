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Paola Jara derritió redes al revelar cómo recibieron a Emilia en Europa

Paola Jara enterneció al presumir el recibimiento que le dieron a su hija Emilia en Europa.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Paola Jara emociona redes al mostrar el recibimiento de Emilia en Europa
Paola Jara emociona redes al mostrar el recibimiento de Emilia en Europa. (Foto Canal RCN).

Paola Jara volvió a captar la atención de sus seguidores tras mostrar el emotivo recibimiento que tuvo su hija Emilia en Europa. La cantante colombiana compartió detalles de la llegada de la menor, quien acompañará por primera vez a sus padres durante la gira que realizarán por ese continente.

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¿Cómo fue el recibimiento de Emilia al llegar a Europa?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Paola Jara mostró el tierno detalle que Jessi Uribe, su esposo, tenía preparado para Emilia.

Así recibieron a Emilia en Europa: Paola Jara derrite redes con este detalle
Así recibieron a Emilia en Europa: Paola Jara derrite redes con este detalle. (Foto Canal RCN).

Según contó la cantante, el artista habría contratado un servicio especial para decorar la habitación del lugar en el que se hospedarán durante los próximos días, mientras cumplen con su agenda laboral en territorio europeo.

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En el video se aprecia un gran letrero con el que le dan la bienvenida a Emilia a Europa, acompañado de una emotiva dedicatoria en la que destacan que tenerla presente en este importante momento de sus vidas era lo mejor.

“Bienvenida a Europa, Emilia. Comienza nuestro primer tour por Europa. Contigo todo es más bonito. Música, amor y familia, este es nuestro sueño hecho realidad”, se lee en el cartel.

Asimismo, Paola Jara se mostró sentimental al ver que el lugar también estaba decorado con globos en el techo y un adorno especial sobre la cama, junto a un tierno conjunto.

¿Cómo reaccionaron los internautas al tierno detalle para Emilia?

El tierno detalle que recibió Emilia en su llegada a Europa no pasó desapercibido en redes sociales, donde los internautas reaccionaron con mensajes llenos de cariño y destacaron lo especial del detalle, asegurando que fue una bienvenida muy bonita para Emilia

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Comentarios como “Ay no, qué cosa tan linda”, “Qué recibimiento tan bonito, todo muy especial”, “Se nota el cariño con el que hicieron todo”, “Emilia llegó consentida a más no poder”, “Qué detalle tan hermoso, me encantó”, “Qué bonita forma de empezar este viaje”, fueron algunos de los que destacaron.

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