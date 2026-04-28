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Señales silenciosas del Parkinson que muchas personas no reconocen a tiempo: ¿cuáles son?

Existen algunos síntomas ocultos del Parkinson que pueden aparecer años antes del diagnóstico y pasar desapercibidos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico
Estos son los síntomas ocultos del Parkinson que debes conocer a tiempo. (Foto: Freepik)

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente el sistema nervioso y el control del movimiento.

Sin embargo, antes de que estos signos sean evidentes, el cuerpo puede presentar otros síntomas menos notorios que pasan desapercibidos en las primeras etapas.

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¿Cuáles son los síntomas ocultos del Parkinson?

Aunque suele asociarse con temblores, rigidez y lentitud motora, existen otros signos que pueden aparecer mucho antes y que no siempre se reconocen de inmediato.

Estos síntomas ocultos pueden incluir cambios en el sueño, como insomnio o movimientos bruscos durante la noche, pérdida progresiva del sentido del olfato, estreñimiento persistente y fatiga constante sin causa aparente.

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También pueden presentarse alteraciones emocionales como ansiedad, depresión o cambios en el estado de ánimo.

Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico
Estos son los síntomas ocultos del Parkinson que debes conocer a tiempo. (Foto: Freepik)

De acuerdo Mayo Clinic, estas señales no motoras pueden aparecer años antes de que la enfermedad sea diagnosticada, lo que hace más difícil su detección en etapas tempranas.

En algunos casos, las personas no asocian estos síntomas con un trastorno neurológico, ya que pueden relacionarse con estrés, edad o problemas digestivos.

¿Cómo se pueden identificar los primeros signos del Parkinson?

El Parkinson no solo afecta el movimiento, sino también otras funciones del cuerpo relacionadas con el sistema nervioso central. Por esta razón, su evolución puede ser gradual y silenciosa en sus primeras fases.

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El diagnóstico del Parkinson no se realiza mediante una sola prueba, sino a través de la evaluación clínica de un especialista en neurología.

El médico analiza los síntomas, el historial del paciente y la progresión de los signos para llegar a una conclusión.

Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico
Estos son los síntomas ocultos del Parkinson que debes conocer a tiempo. (Foto: Freepik)

Entre los indicios tempranos también se pueden observar cambios en la escritura, que se vuelve más pequeña o lenta, disminución del volumen de la voz y menor expresión facial.

El reconocimiento temprano de estos síntomas permite iniciar un seguimiento médico adecuado, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida del paciente mediante tratamientos que ayudan a controlar la progresión de la enfermedad.

Los especialistas recomiendan prestar atención a los cambios persistentes en el cuerpo o en la conducta y consultar a un profesional de la salud cuando estos síntomas se mantienen en el tiempo.

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