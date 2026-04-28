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Hermana de Alexa Torrex revela si la polémica de Alexa y Jhorman podría ser actuación: esto dijo

Hermana de Alexa habló sobre Jhorman y dejó abierta la posibilidad de que todo haya sido una actuación

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hermana de Alexa Torrex revela si la polémica con Jhorman podría ser actuación
Hermana de Alexa Torrex revela si la polémica con Jhorman podría ser actuación (Foto Canal RCN)

La polémica alrededor de Alexa Torrex continúa dando de qué hablar, y esta vez fue su hermana quien encendió aún más la conversación en redes sociales.

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En medio de especulaciones sobre si lo ocurrido con su exprometido Jhorman Toloza podría tratarse de una estrategia, Maiye Torrex decidió pronunciarse y dar su punto de vista.

¿Qué dijo Maiye Torrex sobre la relación de Alexa y Jhorman?

Durante una entrevista con Carlos Claro, Maiye respondió a una de las preguntas que más se repite entre los seguidores del reality: si existe la posibilidad de que, al salir de La casa de los famosos Colombia, Alexa asegure que todo lo ocurrido con Jhorman fue parte de un plan o una actuación.

Hermana de Alexa Torrex aclara rumores sobre si lo de Alexa y Jhorman es actuación
Hermana de Alexa Torrex aclara rumores sobre si lo de Alexa y Jhorman es actuación (Foto Canal RCN)

Frente a esto, la hermana de la participante no descartó del todo esa posibilidad. Reconoció que su hermana es una persona que analiza todo desde una perspectiva estratégica y económica.

Sin embargo, fue clara en señalar que ella considera que la relación entre ambos ya terminó.

En medio de la conversación, también fue consultada si le gustaría una posible reconciliación entre Alexa y Jhorman.

Ante esto, Maiye respondió sin rodeos que no le gusta ningún hombre para su hermana, dejando claro que, desde su punto de vista, Alexa brilla más estando sola.

¿Qué opina Maiye Torrex sobre Alexa y Tebi?

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La conversación también abordó el vínculo que Alexa ha desarrollado con Tebi Bernal dentro del programa.

Aunque en un principio Maiye intentó evitar responder directamente, sus comentarios dejaron ver su postura frente a esta relación.

La cucuteña insinuó que no apoya este acercamiento y lanzó comentarios que generaron aún más debate.

Según dijo, percibe a Tebi como una persona que actúa con intención clara en lo que busca, dejando entrever que podría estar aprovechándose de la situación y del apoyo del público hacia Alexa.

Además, lo describió como alguien que envía señales contradictorias: un momento se muestra cercano, luego toma distancia, generando confusión emocional.

A pesar de su postura, Maiye también dejó claro que no desea que Tebi salga de la competencia, reconociendo que hay seguidores que apoyan esa relación y que ella no pretende interferir en lo que el público disfruta.

Maiye Torrex habla de Tebi
Maiye Torrex reveló que no le gusta el "shippeo" de Tebi y Alexa (Foto Canal RCN)
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