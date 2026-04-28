Los nombres de Alexa Torrex y Tebi Bernal han acaparado la atención en los últimos días por lo que pasa con ambos en La casa de los famosos Colombia 3.

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¿Qué dijo la mamá de Alexa Torrex sobre su hija y Tebi Bernal?

Alexa Torrex y Tebi Bernal pasan por un mal momento en su relación dentro del reality del Canal RCN, esto porque a pesar que estaban intentando darse una oportunidad en el amor, ahora quieren distanciarse.

La visita de Sofía Jaramillo a la casa estudio parecía que iba a ayudar a que Alexa y Tebi dieran rienda suelta a su atracción, pero esa luz verde que recibieron de la modelo, los hizo dudar de lo que estaba percibiendo la gente con su relación.

Precisamente, Tebi, fue el que tomó la iniciativa de pedirle a Alexa que no siguieran más con su relación y que solo tuvieran una amistad en La casa de los famosos, algo que rompió el corazón de la cantante y que ha generado duras críticas en contra del deportista.

Ante esta ola de comentarios en contra y a favor de Alexa Torrex, la madre de la participante, Jennisabel Contreras, decidió pronunciarse en sus redes sociales, expresándole su apoyo y cariño.

Te amo mucho hija.

La mamá de Alexa Torrex habló de lo que pasa con su hija en el reality. (Fotos Canal RCN)

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¿La mamá de Alexa Torrex apoya su relación con Tebi Bernal en La casa de los famosos?

Jennisabel Contreras compartió una foto de su hija pidiéndole a la gente que no la juzgaran por sus sentimientos hacia Tebi Bernal.

No juzguemos tan rápido el corazón de una mujer que también siente, llora, se equivoca y vuelve a levantarse.

La mamá de Alexa aseguró que, a pesar de los errores y comportamientos de su hija, no dejaba de ser una buena mujer y por eso, pidió empatía hacia ella.

Nadie es perfecto, todos hemos fallado alguna vez, pero no por eso dejamos de merecer respeto, empatía y una nueva oportunidad.

Asimismo, Jennisabel Contreras aseguró que su hija estaba luchando en silencio para seguir adelante en esta etapa final en la competencia y que por eso, necesitaba todo el apoyo de sus seguidores.

Hoy más que señalamientos, necesita apoyo, porque ser humano no es no fallar, es tener la valentía de levantar después de caer.



La mamá de Alexa Torrex no atacó a Tebi Bernal ni tampoco tomó partido en las decisiones y sentimientos de ambos, por lo que, dejó claro que solo quiere que su hija cumpla su sueño en el reality del Canal RCN.