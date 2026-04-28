Alerta en La casa de los famosos Colombia: un exparticipante regresa al reality

Juan Ricardo Lozano, conocido como Alerta y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, regresa al reality en una nueva etapa en la que asumirá una misión clave dentro del programa, marcando su retorno al formato tras su anterior participación en la telenovela de la vida en vivo.

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¿Cuál es la misión de Alerta al regresar a La casa de los famosos Colombia?

El reality continúa captando la atención de los televidentes, que siguen de cerca cada gala y la evolución de los participantes rumbo a la gran final, en medio de nuevos retos que ponen a prueba su permanencia.

Vuelve Alerta a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

En esta ocasión, el comediante colombiano Alerta regresará al programa, pero no como concursante, sino como visitante con una misión especial que podría incomodar a quienes siguen en competencia. El exparticipante que hizo parte de la segunda temporada del formato televisivo está listo para sabotear la competencia con ayuda de su experiencia como comediante.

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De esta manera, su regreso promete alterar la dinámica dentro de la casa y poner a prueba la estrategia de los participantes en un momento clave de la competencia que cada vez se empieza a sentir más cerrada.

Alerta en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

¿Cuándo ingresará Alerta a La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia experimentarán en la gala de este martes 28 de abril la presencia de Alerta dentro de la competencia sin imaginar que el comediante no solo los divertirá, sino que también saboteará todo lo que encuentre a su paso.

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“¡Alerta, Alerta, Alerta! El humorista y exparticipante de La casa de los famosos Colombia volverá a pisar el reality y hará lo que más le gusta: tomar del pelo y sacar sonrisas. ¿Cómo le irá?”, se lee en el anuncio oficial hecho a través de las redes sociales del afamado programa.

De esta manera, el regreso de Alerta promete una gala llena de humor, sorpresas y momentos inesperados que podrían mover el ambiente dentro de la casa.