Él es Agustín Fernández, el argentino con el que han relacionado a Aida Victoria Merlano; ¿nuevo romance?

Aida Victoria Merlano ha causado revuelo por su cercanía con un argentino.

Aida Victoria Merlano causa furor entre sus seguidores por su cercanía con Agustín Fernández. (Foto Canal RCN)

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¿Quién es el hombre que han captado junto a Aida Victoria Merlano?

La influenciadora se encuentra participando en un programa junto a otras figuras del entretenimiento internacional.

La barranquillera ha sido relacionada con Agustín Fernández, un modelo, presentador y creador de contenido que reside en México y que es ampliamente conocido por participar en diferentes realities.

Sus interacciones han despertado curiosidad y especulaciones entre los internautas, quienes aseguran que podría tratarse del nuevo romance de la creadora de contenido.

La química entre ambos ha sido evidente en las transmisiones, lo que ha llevado a que seguidores comenten que pronto podrían aparecer nuevos videos de Aida hablando de sus parejas, como suele hacerlo en sus plataformas digitales.

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¿Aida Victoria Merlano tiene un nuevo romance?

La expectativa gira en torno a si este vínculo trascenderá la pantalla o si quedará como un episodio pasajero dentro del formato.

Los seguidores de Aida Victoria han reaccionado con opiniones divididas. Por un lado, algunos celebran que la influenciadora se muestre abierta a nuevas conexiones y experiencias en un entorno internacional.

Por otro, hay quienes advierten que su historial de relaciones breves y posteriores confesiones públicas podría repetirse.

El cumpleaños de Aida, celebrado el pasado 24 de abril, también fue un momento emotivo que se hizo viral.

Entre los regalos que recibió, destacó un video de su hijo Emiliano disfrazado, enviándole un mensaje de felicitación.

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La influenciadora no pudo contener las lágrimas y expresó lo difícil que ha sido estar lejos de él, aunque asegura que todo lo hace para garantizarle un mejor futuro.

Además de su cercanía con Agustín, Aida ha estado inmersa en discusiones con sus compatriotas Katy Cardona, conocida como La Blanquita, y La Jesuu.

Según comentarios en redes sociales, los enfrentamientos se han dado porque Aida siente que sus compañeras intentan opacarla dentro del programa.

Incluso, en medio de una conversación con La Jesuu, Aida habló de su expareja conocido como “El Agropecuario”, revelando que el influenciador no respondía por la manutención de su hijo.