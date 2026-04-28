Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Agustín Fernández, el argentino con el que han relacionado a Aida Victoria Merlano; ¿nuevo romance?

Aida Victoria Merlano ha sido relacionada con Agustín Fernández, un argentino que ha captado la atención de sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano es captada.
Aida Victoria Merlano es captada junto a un modelo argentino. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano ha causado revuelo por su cercanía con un argentino.

Aida Victoria Merlano causa furor entre sus seguidores.
Aida Victoria Merlano causa furor entre sus seguidores por su cercanía con Agustín Fernández. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién es el hombre que han captado junto a Aida Victoria Merlano?

La influenciadora se encuentra participando en un programa junto a otras figuras del entretenimiento internacional.

La barranquillera ha sido relacionada con Agustín Fernández, un modelo, presentador y creador de contenido que reside en México y que es ampliamente conocido por participar en diferentes realities.

Sus interacciones han despertado curiosidad y especulaciones entre los internautas, quienes aseguran que podría tratarse del nuevo romance de la creadora de contenido.

La química entre ambos ha sido evidente en las transmisiones, lo que ha llevado a que seguidores comenten que pronto podrían aparecer nuevos videos de Aida hablando de sus parejas, como suele hacerlo en sus plataformas digitales.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria Merlano tiene un nuevo romance?

La expectativa gira en torno a si este vínculo trascenderá la pantalla o si quedará como un episodio pasajero dentro del formato.

Los seguidores de Aida Victoria han reaccionado con opiniones divididas. Por un lado, algunos celebran que la influenciadora se muestre abierta a nuevas conexiones y experiencias en un entorno internacional.

Por otro, hay quienes advierten que su historial de relaciones breves y posteriores confesiones públicas podría repetirse.

El cumpleaños de Aida, celebrado el pasado 24 de abril, también fue un momento emotivo que se hizo viral.

Entre los regalos que recibió, destacó un video de su hijo Emiliano disfrazado, enviándole un mensaje de felicitación.

Artículos relacionados

La influenciadora no pudo contener las lágrimas y expresó lo difícil que ha sido estar lejos de él, aunque asegura que todo lo hace para garantizarle un mejor futuro.

Además de su cercanía con Agustín, Aida ha estado inmersa en discusiones con sus compatriotas Katy Cardona, conocida como La Blanquita, y La Jesuu.

Según comentarios en redes sociales, los enfrentamientos se han dado porque Aida siente que sus compañeras intentan opacarla dentro del programa.

Incluso, en medio de una conversación con La Jesuu, Aida habló de su expareja conocido como “El Agropecuario”, revelando que el influenciador no respondía por la manutención de su hijo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex habla de su relación con Tebi Bernal La casa de los famosos

Alexa habló con sinceridad sobre lo que Tebi siente por ella: esto fue lo que reveló

Alexa Torrex, tras miles de opiniones acerca de su relación con Tebi, decidió hablar acerca de cómo se siente y si los sentimientos son reales

La Jesuu habla de Juanda Caribe. La Jesuu

La Jesuu lanza pulla a Juanda Caribe por su supuesta infidelidad a Sheila Gándara

La Jesuu se burló de Juanda Caribe y habló de su supuesta infidelidad a Sheila Gándara, causando reacciones divididas.

Manuela QM desata críticas por video sobre su relación Influencers

Manuela QM, novia de Blessd, recibe fuertes comentarios tras video viral: “Vives y no aprendes”

Manuela QM generó polémica tras un video que usuarios relacionaron con su relación y la llenaron de críticas

Lo más superlike

Alexa Torrex reacciona tras las oportunas estrategias de Tebi Bernal tras congelado de Yuli Ruíz La casa de los famosos

Alexa Torrex reacciona a las oportunas estrategias de Tebi Bernal tras congelado de Yuli Ruíz

“Afuera lo veré”, Alexa Torrex comparte su postura tras lo que opina de las estrategias de Tebi Bernal por lo que dijo Yuli Ruíz.

Impactantes imágenes: así quedó el carro de cantante de reality tras fatal accidente Viral

Salen a la luz impactantes fotos del accidente de reconocido cantante: así quedó el carro

Parkinson: los signos ocultos que aparecen antes del diagnóstico Salud

Señales silenciosas del Parkinson que muchas personas no reconocen a tiempo: ¿cuáles son?

Sale a la luz canción de Epa Colombia al Mundial Epa Colombia

Sale a la luz canción que Epa Colombia grabó para el Mundial: video y letra desatan revuelo

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar