Esposa de Luis Díaz sorprendió con cambio de look para el Mundial 2026

Geraldine Ponce, esposa del futbolista Luis Díaz, sorprendió a sus miles de fanáticos con su cambio de imagen en marco del Mundial 2026.

¿Quién es la esposa de Luis Díaz, de la Selección Colombia?

El futbolista se encuentra casado con la creadora de contenido Geraldine Ponce, con quien se comprometió en el año 2023 y con quien dio el "sí, acepto" en el año 2025.

La famosa pareja tiene tres hijos: Roma, nacida en el 2021, Charlotte, nacida en 2024 y Fernando nacido en mayo de 2026.

La mujer suele compartir contenido de parte de su estilo de vida y trabajando como imagen de varias marcas.

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¿Qué cambio de look se hizo la esposa de Luis Díaz?

Recientemente, Gera Ponce, como es conocida en redes sociales, decidió revelarles a sus más de 800 mil seguidores, que optó por cambiarse de look para tener otro aura en el Mundial 2026, donde Luis Díaz participa junto a la Selección de Colombia.

A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que enseñó su proceso de transformación, dejando ver su cambio de pelo oscuro a un tono más claro y con más movimiento.

"A veces un cambio de look es mucho más que un cambio de imagen. Para mí, representa el inicio de una nueva etapa y la emoción de prepararme para todo lo que está por venir. Muy pronto viviré una experiencia inolvidable en el Mundial, y quería empezar este camino sintiéndome renovada, segura y más yo que nunca", escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y por el bien que quedó.

Además, le pidieron que comparta detalles exclusivos de cómo vivirá este Mundial 2026 tras apoyar al deportista.

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Cabe destacar que, Luis Díaz ya se encuentra preparándose para lo que será el primer partido del Mundial con la selección cafetera, que se llevará a cabo el próximo 17 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia, contra la Selección de Uzbekistán; el cual podrás ver a través de la pantalla del Canal RCN.