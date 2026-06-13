Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esposa de Luis Díaz sorprendió con cambio de look para el Mundial 2026

Geraldine Ponce reveló el cambio de imagen que decidió hacerse para disfrutar el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa de luis diaz cambia de look
Esposa de Luis Díaz reveló su cambio de look/AFP: Raul ARBOLEDA

Geraldine Ponce, esposa del futbolista Luis Díaz, sorprendió a sus miles de fanáticos con su cambio de imagen en marco del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Quién es la esposa de Luis Díaz, de la Selección Colombia?

El futbolista se encuentra casado con la creadora de contenido Geraldine Ponce, con quien se comprometió en el año 2023 y con quien dio el "sí, acepto" en el año 2025.

esposa de luis diaz en el mundial 2026

La famosa pareja tiene tres hijos: Roma, nacida en el 2021, Charlotte, nacida en 2024 y Fernando nacido en mayo de 2026.

La mujer suele compartir contenido de parte de su estilo de vida y trabajando como imagen de varias marcas.

Artículos relacionados

¿Qué cambio de look se hizo la esposa de Luis Díaz?

Recientemente, Gera Ponce, como es conocida en redes sociales, decidió revelarles a sus más de 800 mil seguidores, que optó por cambiarse de look para tener otro aura en el Mundial 2026, donde Luis Díaz participa junto a la Selección de Colombia.

esposa de luchos diaz cambia de look para el mundial

A través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que enseñó su proceso de transformación, dejando ver su cambio de pelo oscuro a un tono más claro y con más movimiento.

"A veces un cambio de look es mucho más que un cambio de imagen. Para mí, representa el inicio de una nueva etapa y la emoción de prepararme para todo lo que está por venir. Muy pronto viviré una experiencia inolvidable en el Mundial, y quería empezar este camino sintiéndome renovada, segura y más yo que nunca", escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y por el bien que quedó.

Además, le pidieron que comparta detalles exclusivos de cómo vivirá este Mundial 2026 tras apoyar al deportista.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, Luis Díaz ya se encuentra preparándose para lo que será el primer partido del Mundial con la selección cafetera, que se llevará a cabo el próximo 17 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia, contra la Selección de Uzbekistán; el cual podrás ver a través de la pantalla del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló el maquillaje que lucirá para su boda con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W dio a conocer el maquillaje que planea lucir para su matrimonio con el cantante Pipe Bueno.

Falleció la actriz colombiana Flor Vargas Talento nacional

Falleció reconocida actriz colombiana; meses atrás había pedido ayuda económica

Una reconocida actriz colombiana falleció inesperadamente y meses atrás había pedido ayuda económica para suplir todos sus gastos.

Shakira llega al escenario de la Copa Mundial 2026 Shakira

Él es Shakiro, el hombre que imita a Shakira y deja atrás a Shakibecca

Un hombre llamado Shakiro causa sensación en redes al imitar a Shakira con gran parecido y generar comparaciones con Shakibecca.

Lo más superlike

La IA revela si Colombia será sede algún día de la Copa Mundial Mundial de fútbol

¿Colombia puede ser sede de una Copa Mundial de la FIFA? Esto predice la inteligencia artificial

Colombia sueña con albergar un Mundial FIFA y la inteligencia artificial analizó qué tan viable sería alcanzar ese objetivo.

Shakira con la seleccion colombia Shakira

Shakira causó revuelo al bailar apoyando a la Selección Colombia en el Mundial 2026

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo