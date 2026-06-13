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Juanda Caribe y Mariana Zapata causan euforia tras bailar champeta juntos en público

Los famosos Juanda Caribe y Mariana Zapata bailaron frente a decenas de personas en Medellín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
juanda caribe y mariana zapata bailando champeta en público
Juanda Caribe y Mariana Zapata bailan en Medellín/Canal RCN

El cantante Juanda Caribe y la influenciadora Mariana Zapata acapararon todas las miradas en redes sociales y entre sus fanáticos luego de mostrarse bailando juntos champeta en medio de una feria en Medellín.

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¿Juanda Caribe y Mariana Zapata bailaron en público?

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia asistieron a un evento de belleza en Medellín, donde van varias marcas, entre ellas la de la paisa de sus productos capilares, cuyo emprendimiento el barranquillero decidió apoyar tras habérselo prometido dentro del reality.

juanda caribe y mariana zapata bailando champeta juntos

Los dos compartieron con varios de sus fanáticos, se tomaron fotos, hablaron y el comediante no tardó en hacer su respectiva presentación interpretando varios de sus temas musicales.

En medio de su show, Juanda Caribe interpretó su canción "Si la vieras", una champeta en la que habla de una mujer "pupi" que la puso a bailar dicho género musical.

Durante su presentación, decidió sacar a bailar a Mariana Zapata y bailar juntos luego de algunas clases que él le dio al respecto.

Sus movimientos de cadera provocaron gran euforia en los asistentes al evento que los vieron bailar juntos, donde muchos decidieron grabar ese momento y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el baile de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Después del momento que protagonizaron los famosos muchos seguidores se mostraron bastante felices y destacaron lo mucho que les gustaría verlos tener una relación sentimental.
Aunque otros no dudaron en criticarlos y juzgar una vez más la cercanía que se dio entre ellos desde La casa de los famosos Colombia.

juanda caribe y mariana zapata bailan en publico

Por ahora, los dos han señalado que se encuentran compartiendo y dándose la oportunidad de conocerse en su realidad, sin descartar la posibilidad de que haya una posible relación entre ellos.

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Mientras tanto, los dos se siguen apoyando en sus respectivos proyectos y entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su diverso contenido sobre sus emprendimientos y parte de su estilo de vida, que suele llamar tanto la atención de sus fieles admiradores en redes sociales, que están tan al pendiente de ellos.

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