Mundial 2026: ¿Quién es la pareja de Vinícius Junior, de la Selección de Brasil?

El futbolista Vinícius Junior ha acaparado las miradas de millones de fanáticos del Mundial 2026, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Quién es la pareja de Vinícius Junior, de Brasil?

Debido a su alto reconocimiento en el fútbol y ser uno de los jugadores más destacados de la Selección de Brasil, muchos fanáticos se han cuestionado sobre su vida personal, en especial la sentimental.

Miles de fanáticos se han cuestionado sobre si el deportista tiene pareja y quién es debido al alto impacto que está generando en la competencia.

El brasileño sostenía una relación con la presentadora, influenciadora y empresaria brasileña Virginia Fonseca.

La mujer es bastante conocida en Brasil, contando con más de 55 millones de seguidores en Instagram; además de ser madre de tres pequeños: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo, fruto de su relación anterior con el cantante brasileño Zé Felipe.

Los famosos habían confirmado su noviazgo en 2025; sin embargo en mayo de este 2026 se dio a conocer su ruptura.

Los dos archivaron sus publicaciones juntos en redes sociales, confirmando su separación.

Pese a que se reveló que habían tomado caminos diferentes, se ha especulado que están en proceso de reconciliación, pero debido a que fue muy reciente su ruptura y por el Mundial 2026 no han querido hablar al respecto.

Por ahora sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y si regresarán o si se darán una nueva oportunidad en el amor con personas nuevas.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Ella es la esposa de Julián Quiñones, el colombiano que hizo el primer gol del Mundial 2026

¿Quién es Vinícius Junior, de la Selección de Brasil?

El futbolista juga actualmente no solo con la Selección de Brasil, sino también con el Real Madrid, donde ha hecho parte de históricos momentos junto a este club.

Muchos expertos en el fútbol lo han catalogado como una de las figuras del fútbol actualmente e incluso lo han comparado al nivel del futbolista Neymar.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

Por el momento, el jugador está dando lo mejor de él para llevar al triunfo a la Selección de Brasil en el Mundial 2026, que dio comienzo el pasado 11 de junio.