El regreso de Yuli Ruiz a La casa de los famosos Colombia en la dinámica de congelados generó múltiples reacciones dentro del reality, y la de Alejandro Estrada se convirtió en una de las más comentadas.

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¿Por qué Yuli Ruiz ingresó a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Yuli Ruiz se dio bajo la dinámica conocida como “congelados”, una dinámica del programa en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras ingresa una visita especial.

Yuli Ruiz ingresó a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En esta ocasión, Yuli Ruiz regresó al reality en una participación temporal. En ese contexto, su ingreso no representa un reingreso permanente a la competencia, sino una invitación puntual dentro de la casa.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz en su visita a La casa de los famosos Colombia?

Durante su recorrido, Yuli aprovechó para hablarle directamente a varios de los participantes mientras observaba cómo avanza la competencia.

A Juanda le hizo un llamado a tener en cuenta a su familia fuera del programa y a no perder de vista ese aspecto mientras avanza en la competencia. A Campanita le sugirió ser cuidadoso con las personas en las que confía dentro de la casa.

Así fue el congelado de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En el caso de Mariana Zapata, cuestionó su forma de comportarse dentro del juego; mientras que a Valentino le reconoció su forma de jugar, diciendo que le parecía estratégico su desempeño.

A Alexa le recomendó enfocarse en su bienestar personal y en fortalecer su amor propio. A Tebi le señaló que ha notado un comportamiento orientado a acercarse de manera estratégica a quienes considera más influyentes dentro de la casa.

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras la visita de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Al final, a Alejandro le dijo que, así como Colombia se había enamorado de su relación, ella prefería quedarse con los momentos lindos que vivieron juntos y dejar atrás lo que ya no tenía peso dentro de esa historia.

Tras el momento, Alejandro se mostró sorprendido durante el ingreso de Yuli Ruiz a La casa. Mientras ella recorría el espacio en la dinámica de congelados, mantuvo la atención en lo que estaba ocurriendo sin moverse.

Una vez Yuli Ruiz salió de la casa, Estrada no se centró en comentar lo sucedido y se limitó a hablar con Alexa, mientras el resto de sus compañeros comenzaban a conversar entre ellos sobre las impresiones que dejó la visita de Yuli dentro del reality.