Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Alejandro Estrada al ver a Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada se mostró ampliamente sorprendido al reencontrarse con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así reaccionó Alejandro Estrada al ver a Yuli Ruiz
Alejandro Estrada se mostró soprendido al ver a Yuli Ruiz / (Fotos del Canal RCN)

El regreso de Yuli Ruiz a La casa de los famosos Colombia en la dinámica de congelados generó múltiples reacciones dentro del reality, y la de Alejandro Estrada se convirtió en una de las más comentadas.

Artículos relacionados

¿Por qué Yuli Ruiz ingresó a La casa de los famosos Colombia?

El regreso de Yuli Ruiz se dio bajo la dinámica conocida como “congelados”, una dinámica del programa en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras ingresa una visita especial.

¿Por qué Yuli Ruiz ingresó a La casa de los famosos Colombia?
Yuli Ruiz ingresó a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En esta ocasión, Yuli Ruiz regresó al reality en una participación temporal. En ese contexto, su ingreso no representa un reingreso permanente a la competencia, sino una invitación puntual dentro de la casa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yuli Ruiz en su visita a La casa de los famosos Colombia?

Durante su recorrido, Yuli aprovechó para hablarle directamente a varios de los participantes mientras observaba cómo avanza la competencia.

A Juanda le hizo un llamado a tener en cuenta a su familia fuera del programa y a no perder de vista ese aspecto mientras avanza en la competencia. A Campanita le sugirió ser cuidadoso con las personas en las que confía dentro de la casa.

Yuli Ruíz regresó a La casa de los famosos Col: así fue su congelado, ¿le dijo algo a Alejandro?
Así fue el congelado de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En el caso de Mariana Zapata, cuestionó su forma de comportarse dentro del juego; mientras que a Valentino le reconoció su forma de jugar, diciendo que le parecía estratégico su desempeño.

A Alexa le recomendó enfocarse en su bienestar personal y en fortalecer su amor propio. A Tebi le señaló que ha notado un comportamiento orientado a acercarse de manera estratégica a quienes considera más influyentes dentro de la casa.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras la visita de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

Al final, a Alejandro le dijo que, así como Colombia se había enamorado de su relación, ella prefería quedarse con los momentos lindos que vivieron juntos y dejar atrás lo que ya no tenía peso dentro de esa historia.

Tras el momento, Alejandro se mostró sorprendido durante el ingreso de Yuli Ruiz a La casa. Mientras ella recorría el espacio en la dinámica de congelados, mantuvo la atención en lo que estaba ocurriendo sin moverse.

Una vez Yuli Ruiz salió de la casa, Estrada no se centró en comentar lo sucedido y se limitó a hablar con Alexa, mientras el resto de sus compañeros comenzaban a conversar entre ellos sobre las impresiones que dejó la visita de Yuli dentro del reality.

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras la visita de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se reencontraron en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruíz regresó a La casa de los famosos Col: así fue su congelado, ¿le dijo algo a Alejandro? La casa de los famosos

Yuli Ruíz regresó a La casa de los famosos Col: así fue su congelado, ¿le dijo algo a Alejandro?

Yuli Ruíz fue en un congelado de La casa de los famosos Col, lanzándole pullas a Juanda Caribe, Mariana Zapata y Alejandro Estrada.

Aura Cristina Geithner compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿lanzó pullas? La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿lanzó pullas?

Se conectó por última vez Aura Cristina Geithner, reciente eliminada, dejándole contundente mensaje a los famosos.

Así está conformado el Top 8 de los participantes de La casa de los famosos Colombia, ¿quiénes? La casa de los famosos

Así está conformado el Top 8 de los participantes de La casa de los famosos Colombia, ¿quiénes?

La dinámica de juego ha cambiado en La casa de los famosos Colombia y te contamos cómo está conformado el Top 8.

Lo más superlike

Westcol reaparece en redes tras video filtrado con Milica Ybañez, ¿dijo algo al respecto? Westcol

Westcol reaparece en redes tras video filtrado con Milica Ybañez, ¿dijo algo al respecto?

Tras los videos filtrados de Westcol y Miliza Ybañez, el influenciador compartió una publicación en sus redes.

Luto en Marvel: fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics Viral

¡Luto en Marvel! Fallece uno de los escritores más influyentes de sus cómics: ¿quién es?

Ryan Castro asiste a los premios BMI Latin Awards en el Coastal Convention Center del Fontainebleau Miami Beach. Ryan Castro

¿Ryan Castro llevó chamanes para evitar la lluvia en su concierto? Video generó revuelo en redes

Esto se sabe de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar Christian Nodal

La prueba de la verdad sobre la relación de Christian nodal y Ángela Aguilar

Ornella Sierra reveló que padece psoriasis y habló de cómo vive con esta enfermedad Ornella Sierra

¿Qué es la psoriasis y cómo se trata, la enfermedad que padece Ornella Sierra?