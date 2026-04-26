Una nueva gala de eliminación llegó a La casa de los famosos Colombia 3 en la noche del 26 de abril en donde por decisión del público se despidió de la competencia Aura Cristina Geithner.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el exprometido de Alexa Torrex al baile de cumpleaños de ella a Tebi Bernal

¿Cómo fue la eliminación de Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos Colombia 3?

Beba de la Cruz, Tebi Bernal, Valentino Lázaro, Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Aura Cristina Geither tuvieron que enfrentarse en votaciones durante la semana en la que el público tuvo el poder de elegir a su favorito.

Los participantes como es tradición en el programa tuvieron que pasar por la dinámica del posicionamiento en donde cada famoso tuvo la oportunidad de colocarse al frente del compañero que quería que se fuera.

Al inicio de esta dinámica, Campanita, decidió utilizar su poder de salvación para sacar de placa a Beba, esto por una promesa que él mismo le había hecho tiempo atrás.

La dinámica del posicionamiento culminó anticipadamente por mal comportamiento de los 'fandoms' a las afueras de la casa estudio. Sin embargo, la persona con más posicionamientos fue Aura Cristina Geithner, quien minutos después se fue de la competencia por votación.

Aura Cristina Geithner quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Giovanny Ayala Sebastián Ayala, hijo de Giovanny Ayala, sufrió accidente de tránsito: así quedó el carro

¿Cómo reaccionó Aura Cristina Geithner tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia

Carla y Marcelo dieron de manera aleatoria los nombres de los participantes que regresaban a La casas de los famosos Colombia sin revelar los porcentajes de votación, los cuales quedaron de la siguiente manera.

Alejandro Estrada con el 31,27%

Tebi Bernal con el 23,30 %

Alexa Torrex con el 14,53 %

Valentino Lázaro con el 12,60%

Aura Cristina Geither con el 11,67%

Beba de la Cruz con el 6,63% (salvada por Campanita)

Carla sacó la foto de la actriz Aura Cristina Geithner, quien se mostró bastante triste por abandonar la competencia, pero agradecida con el Canal RCN y el público por la oportunidad y el apoyo que recibió en semanas anteriores.

No me tocó fácil, pero la verdad me quedo con lo bonito, qué difícil estar aquí.

Aura Cristina Geithner salió de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Exparticipante regresará a La casa de los famosos Colombia: Carla y Marcelo lo confirmaron

¿A quién dejó nominado Aura Cristina Geithner tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Carla y Marcelo le dieron la responsabilidad a Aura Cristina Geithner de dejar nominado a uno de sus excompañeros.

La actriz decidió dejar en placa de nominados a Mariana Zapata debido a lo que le dijo en el posicionamiento la influenciadora y a la poca buena relación que tuvieron.

La casa de los famosos Colombia 3 cada día se pone mejor y para que estés al tanto de todo lo que pasa no te pierdas el 24/7 a través de la App del Canal RCN.