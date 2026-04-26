Los nombres de Alexa Torrex y Tebi Bernal se han apoderado de las tendencias en el último tiempo por su aparente 'shippeo' en La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así quedó la placa de nominación tras la decisión de Campanita en La casa de los famosos Colombia

¿Cómo le celebró Alexa Torrex el cumpleaños a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 25 de abril, Tebi Bernal, llegó a sus 39 primaveras y tuvo que celebrar su vuelta al sol dentro de la competencia.

Sin embargo, su celebración estuvo a manos de Alexa Torrex, quien fue la encargada de hacerlo sentir especial e importante durante todo el día.

La cantante empezó su lista de detalles con un desayuno especial, después le dio una jornada de spa, seguido a esto le compuso una canción y hasta le pidió autorización al Jefe para hacerle un asado.

Alexa dejó claro que tenía cinco regalos preparados para Tebi en su cumpleaños, siendo el último regalo un baile en la piscina que provocó varias reacciones en redes.

Alexa le preparó cinco regalos a Tebi por su cumpleaños (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Christian Nodal ¡Fin de las especulaciones! Christian Nodal reaccionó ante rumores de separación con Ángela Aguilar

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza, expareja de Alexa a su baila a Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3?

Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, abrió una caja de preguntas en sus redes sociales en la jornada del 26 de abril.

Como era de esperarse sus seguidores no dudaron en preguntarle su opinión ante los gestos y actos de cariño de Alexa con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3 por su cumpleaños.

Ante estas preguntas, Jhorman decidió hablar de su último cumpleaños junto a Alexa, expresando de manera irónica que aunque había sido una celebración especial a él no le había hecho ningún baile.

La mía fue bacana, fuimos a un gravedad cero y cuando salimos ella se acordó que no teníamos torta, fue muy especial, pero no me bailaron así.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón sufrió accidente mientras nadaba en piscina: así le quedó el rostro

¿Jhorman Toloza se daría otra oportunidad con Alexa Torrex?

Otras de las preguntas que respondió Jhorman sobre su relación con Alexa fue acerca de una hipotética reconciliación: "¿Crees que Dios puede restaurar tu hogar?".

Ante esto, el influenciador se mostró seguro en su decisión de no continuar con Alexa cuando se acabe La casa de los famosos Colombia y confesó que esta estaba basada en lo que Dios le había mostrado.

Dios todo lo puede, pero cuando él es el que te dice aléjate de esa mujer, ustedes creen que debería restaurar algo así? Dios padre me dijo aléjate de ella.