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Claudia Bahamón sufrió accidente mientras nadaba en piscina: así le quedó el rostro

La presentadora de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón, reveló detalles del accidente que sufrió: “Me rompí la nariz”.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Bahamón sufrió accidente en piscina
Claudia Bahamón mostró cómo quedó su rostro tras percance en piscina. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La presentadora de MasterChef Celebrity, Cladia Bahamón, tiene preocupados a sus seguidores luego de revelar en las últimas horas el accidente que sufrió mientras nadaba en una piscina.

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¿Qué le pasó a Claudia Bahamón mientras nadaba en una piscina?

La presentadora opita contó detalles de lo ocurrido a través de sus historias en Instagram en donde reveló cómo le quedó su rostro tras el accidente.

Según contó Claudia, todo sucedió mientras se encontraba nadando en una piscina en Cartagena y al parecer quería pasarla de lado a lado por debajo del agua.

Al parecer, cuando la presentadora nadaba de lado a lado llevaba los ojos cerrados y esto hizo que se estrellar* con el borde de la piscina, recibiendo todo el impact* con su nariz.

Amigos… cómo explicarles que me rompí la nariz nadando.

El episodio, aunque preocupante, no pasó a mayores, eso sí, le dejó una aparente lesión y gran marca en la nariz a la presentadora.

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Claudia Bahamón sufrió accidente en piscina y se lastimó su nariz. | Foto: Canal RCN

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¿Cómo quedó el rostro de la presentadora Claudia Bahamón tras percance en una piscina?

Claudia Bahamón les mostró a sus seguidores una primera foto en la que se mostró con un vendaje en su toda su nariz.

Seguido a esto mostró otras dos imágenes en las que dejó ver cómo quedó su nariz tras el fuerte impact* con el borde la piscina, dejando ver una gran raspadura y marca en su tabique.

La presentadora se tomó con humor su percance y hasta expresó de manera irónica que eso le había pasado por creerse una nadadora profesional.

Sí, se me dio por creerme Michael Phelps y se me achicó la piscina y ¡tas! Frené con la nariz.

La presentadora compartió otras fotos y videos de cómo la nariz se le fue hinchando por el golp* y por ende le tocó buscar ayuda profesional para ver el alcance de la lesión.

Tras visitar a un médico otorrinolaringólogo se dieron cuenta que tenía una fractura y una fisura en su nariz.

Resultado: una fractura y una fisura larguita.

Como era de esperarse este percance de Claudia no ha pasado por desapercibido en redes sociales y muchos de sus seguidores han empezado a indagar sobre cómo se encuentra la presentadora y también le han enviado mensajes de ánimo.

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