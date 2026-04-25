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¡Fin de las especulaciones! Christian Nodal reaccionó ante rumores de separación con Ángela Aguilar

Christian Nodal hizo una publicación en redes sociales, desmintiendo una supuesta crisis con su esposa, Ángela Aguilar.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Christian Nodal compartió una romántica foto con Ángela Aguilar.
Christian Nodal hizo una publicación en redes en medio de su supuesta crisis con Ángela Aguilar. Foto: RCN

Christian Nodal rompió el silencio en redes sociales en medio de las versiones que indican que habría terminado con Ángela Aguilar, con quien se casó en julio del 2024.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal ante los rumores de infidelidad con Ángela Aguilar?

El intérprete de ‘Botella tras botella’ y ‘Dime cómo quieres’ compartió una publicación que pondría fin a las especulaciones que hablan, incluso, de una infidelidad hacia la integrante de la familia Aguilar.

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En la sección de historias de su cuenta de Instagram, donde suma 10 millones de seguidores, Nodal publicó una fotografía con la que dejó claro que su matrimonio con Ángela no está cerca de terminar.

La instantánea fue tomada mientras realizaban un paseo en caballo por una finca. La imagen está a blanco y negro y muestra a los artistas montados sobre sus respectivos equinos.

Nodal no acompañó con un mensaje la foto, pero sí lo hizo con una canción que tiene un gran toque romántico.

El cantante mexicano no se refirió a su supuesta crisis con Ángela, pero los internautas no dudaron en afirmar que dicha imagen sí estaría dirigida a disipar los rumores de una posible ruptura.

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Christian Nodal ha estado en el centro de las miradas tras una supuesta infidelidad a Ángela Aguilar, su esposa. | | AFP: Alberto E. Rodríguez

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De esta manera, Nodal habría dejado claro que su idilio con Aguilar no ha llegado a su fin, al contrario, reafirmó su amor hacia la joven intérprete, hija de Pepe Aguilar.

¿Por qué se dice que Christian Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar?

La crisis que estarían atravesando Christian Nodal y Ángela Aguilar fue ventilada por el periodista Javier Ceriani. El comunicador aseguró que el cantante habría mantenido vínculos sentimentales con varias mujeres.

Ceriani, incluso, indicó que serían cuatro las mujeres vinculadas amorosamente con Nodal. Una de ellas sería una joven de origen dominicano, pero que reside en Miami, y la otra una mujer de nombre Estevie, con quien habría hecho una colaboración musical.

Los rumores coincidieron con la decisión de la pareja de artistas de aplazar la celebración de su matrimonio religioso. Según dijo el propio Nodal, la situación de orden público en México lo llevó a tomar la decisión, dado que recientemente se había presentado una situación de inseguridad cerca del rancho de los Aguilar.

Christian Nodal reaccionó en redes ante rumores de infidelidad.
Christian Nodal habría dejado claro que su matrimonio sigue vivo con Ángela Aguilar. Foto: AFP - Alberto E. Rodríguez

Nodal afirmó que la celebración solo se aplazó y se hará cuando las condiciones de seguridad estén dadas.

Ángela y Christian se casaron legalmente en julio del 2024, pero la intención de ambos es hacer una ceremonia por lo religioso, con nuevos invitados y con todas las de la ley.

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Por ahora, este aplazamiento no ha sido vinculado con la supuesta crisis que tendría la pareja y ambos esperan superar este impasse para seguir juntos y dando rienda suelta a su amor.

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