Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

La muerte de la influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos ha generado conmoción en redes sociales y entre sus miles de seguidores, luego de que su cuerpo fuera hallado en una playa de Brasil tras varios días desaparecida.

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¿Qué se sabe de la desaparición de la influencer Tamyris Teixeira Santos?

La creadora de contenido, de 36 años, fue encontrada sin vida en la playa de Botafogo, en Río de Janeiro, el pasado 22 de abril.

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Su familia confirmó su identidad un día después, según información de medios locales.

La influencer había sido reportada como desaparecida desde el 18 de abril, cuando se encontraba en la playa de Leblon junto a un grupo de amigos.

Tamyris Teixeira Santos aparece sin vida en Brasil. (Foto: Freepik)

De acuerdo con los reportes, Tamyris ingresó al mar alrededor de las 5 de la tarde mientras compartía con otras personas, pero no regresó.

La alerta se generó al día siguiente, cuando sus pertenencias permanecían en el lugar y no había rastro de ella.

Autoridades indicaron que las condiciones del mar eran favorables ese día y que no se registraron llamados de emergencia relacionados con su desaparición.

También se conoció que algunas personas del grupo estaban consumiendo bebidas alcohólicas durante la jornada.

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El lugar donde fue encontrada sin vida está ubicado a varios kilómetros de donde fue vista por última vez, lo que ha generado interrogantes en torno a lo ocurrido.

¿Qué dijo la familia sobre la muerte de la influencer Tamyris Teixeira Santos?

La madre de la creadora de contenido se pronunció públicamente y expresó dudas frente a las circunstancias del caso.

Tamyris Teixeira Santos aparece sin vida en Brasil. (Foto: Freepik)

En declaraciones recogidas por medios locales, cuestionó que un hecho así pudiera ocurrir en una playa concurrida.

“Dijo que iba a ir allí y no regresó. La playa estaba llena. No hay manera de que alguien pueda ahogarse en una playa concurrida”, señaló.

En redes sociales, donde Tamyris contaba con más de 18.000 seguidores, era conocida por compartir contenido relacionado con su estilo de vida, rutinas fitness y prácticas deportivas como artes marciales.

Tras conocerse la noticia, varios usuarios dejaron emotivos mensajes en sus redes sociales recordándola y reaccionando al caso, mientras continúan las preguntas sobre lo ocurrido.