Sale a la luz video de Beba cantando en su adolescencia que está causa furor en redes; así lucía

Un video viral está causando sensación en redes sociales al mostrar a una participante de La casa de los famosos Colombia en su etapa de adolescencia. Se trata de Beba donde aparece cantando junto a otra persona quien parece ser su hermana.

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¿De dónde salió el video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia?

Según lo que se observa, el video fue publicado originalmente en YouTube hace aproximadamente 8 años, y en él se ve a las dos jóvenes interpretando canciones mientras juegan a imitar distintas voces y recrean estos momentos musicales.

El clip fue compartido nuevamente por un usuario en redes sociales, quien lo acompañó con la frase: “Las hermanas de la cruz cantan hermoso” y etiqueta a la participante de La casa de los famosos Colombia.

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El video viral rápidamente ha empezado a circular en varias rede sociales, generando una ola de reacciones por parte de los usuarios, quienes elogian el talento que se observa en Beba.

Se viraliza video de Beba cantando en su adolescencia. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Varios internautas elogiaron la voz de Beba con mensajes como: “Beba tiene mucho talento cantando y actuando” y “Beba no te había oído bien”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué ha pasado con Beba en La casa de los famosos Colombia tras su reingreso?

Recientemente la participante de La casa de los famosos Colombia también mostró su talento en una dinámica que hizo Karina García, quien por estos días está de visita en la casa.

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Los participantes jugaron ‘la verdad o se atreve’ en la que causaron revuelo tras varios retos que realizaron, en el caso de Beba, en personaje, mostró talento en la actuación al hacer una escena con Alejandro Estrada.

Se viraliza video de Beba cantando en su adolescencia. (Foto: Canal RCN)

Y es que esta no es la primera vez que hace este tipo de escenas donde se lleva el protagonismo, también fue elogiada cuando recrearon varias escenas de la exitosa telenovela de Yo Soy Betty, la fea.

Entre los elogios han estado por parte de los mismos actores que han estado en competencia en esta temporada de La casa de los famosos Colombia.