Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sale a la luz video de Beba cantando en su adolescencia que está causa furor en redes; así lucía

Se viralizó un video de Beba en el que aparece cantando en su adolescencia que causa sensación en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente.
Se viraliza video de Beba cantando en su adolescencia. (Foto: Canal RCN)

Un video viral está causando sensación en redes sociales al mostrar a una participante de La casa de los famosos Colombia en su etapa de adolescencia. Se trata de Beba donde aparece cantando junto a otra persona quien parece ser su hermana.

Artículos relacionados

¿De dónde salió el video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia?

Según lo que se observa, el video fue publicado originalmente en YouTube hace aproximadamente 8 años, y en él se ve a las dos jóvenes interpretando canciones mientras juegan a imitar distintas voces y recrean estos momentos musicales.

El clip fue compartido nuevamente por un usuario en redes sociales, quien lo acompañó con la frase: “Las hermanas de la cruz cantan hermoso” y etiqueta a la participante de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

El video viral rápidamente ha empezado a circular en varias rede sociales, generando una ola de reacciones por parte de los usuarios, quienes elogian el talento que se observa en Beba.

Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente.
Se viraliza video de Beba cantando en su adolescencia. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Varios internautas elogiaron la voz de Beba con mensajes como: “Beba tiene mucho talento cantando y actuando” y “Beba no te había oído bien”, fueron algunas de las reacciones.

¿Qué ha pasado con Beba en La casa de los famosos Colombia tras su reingreso?

Recientemente la participante de La casa de los famosos Colombia también mostró su talento en una dinámica que hizo Karina García, quien por estos días está de visita en la casa.

Artículos relacionados

Los participantes jugaron ‘la verdad o se atreve’ en la que causaron revuelo tras varios retos que realizaron, en el caso de Beba, en personaje, mostró talento en la actuación al hacer una escena con Alejandro Estrada.

Video viral de Beba de La casa de los famosos Colombia cantando; así lucia adolescente.
Se viraliza video de Beba cantando en su adolescencia. (Foto: Canal RCN)

Y es que esta no es la primera vez que hace este tipo de escenas donde se lleva el protagonismo, también fue elogiada cuando recrearon varias escenas de la exitosa telenovela de Yo Soy Betty, la fea.

Entre los elogios han estado por parte de los mismos actores que han estado en competencia en esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño reacciona a los shippeos presentados en La casa de los famosos Col, ¿qué dijo? La casa de los famosos

Marilyn Patiño reacciona a los shippeos presentados en La casa de los famosos Col, ¿qué dijo?

Marilyn Patiño compartió su postura ante los shippeos presentados entre algunos participantes de La casa de los famosos Col.

Ornella Sierra compara a Melfi y Nataly con Alexa y Tebi y genera debate Ornella Sierra

Ornella Sierra compara a Melfi y Nataly Umaña con Alexa Torrex y Tebi: “Quedó en pañales”

Ornella Sierra comparó romances del reality y aseguró que lo de temporadas pasadas quedó en pañales frente a lo actual

Aura Cristina Geithner mostró su molestia. Aura Cristina Geithner

Aura Cristina Geithner hizo fuerte reclamo por la conformación de equipos en La casa de los famosos

Aura Cristina Geithner expresó su inconformidad al quedar fuera de Tormenta y señaló a sus compañeros por falta de lealtad.

Lo más superlike

Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia. Marcelo Cezán

Humorista causó furor en redes tras impresionante imitación de Marcelo Cezán: ¿igualitos?

El imitador George Pinzón, desató risas entre los internautas al copiar el tono de voz, las expresiones y movimientos del presentador.

Muere famosa influencer brasileña Tamyris Teixeira Santos Influencers

Hallan sin vida a reconocida influencer fitness en playa de Brasil tras días desaparecida: esto se sabe

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal Christian Nodal

Periodista destapa supuestas infidelidades de Christian Nodal y revela nombres

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento