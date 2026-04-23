Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Salomón Bustamante reaccionó con curioso comentario tras beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos

El beso entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia desató una curiosa reacción en Salomón Bustamante; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Salomón Bustamante opina sobre beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia.
Salomón Bustamante sorprende con reacción al beso de Alexa y Tebi en La casa. (Foto: Canal RCN)

Salomón Bustamante sorprendió al reaccionar al reciente beso que protagonizaron Alexa Torres y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, sin duda el momento que no pasó desapercibido entre los seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el beso entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del 22 de abril, Karina García ingresó nuevamente a La casa, generando revuelo entre los participantes y cambiando el ambiente dentro del programa.

Su llegada estuvo acompañada de una dinámica en la que propuso el tradicional juego de la botellita, en el que los concursantes debían cumplir distintos retos frente a sus compañeros.

Artículos relacionados

Durante la actividad, uno de los retos fue para Alexa Torrex, quien debía darle un beso de 15 segundos a Tebi Bernal.

Tebi y Alexa Torrex cumplieron reto de darse un beso
Tebi y Alexa Torrex cumplieron un reto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El momento sin duda llamó la atención de los demás participantes, quienes reaccionaron entre sorpresa y emoción al presenciar a este momento.

Como bien se conoce la cercanía entre Alexa y Tebi ha sido un tema de conversación desde que inició supuesto shippeo entre ellos, que luego se transformó algo más cuando se expresaron sentimientos de gusto entre ellos.

¿Qué dijo Salomón Bustamante tras el beso de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la publicación del video en la cuenta oficial del Canal RCN, el actor Salomón Bustamante reaccionó con un comentario que generó una ola de comentarios entre los usuarios.

Artículos relacionados

“Creo que dos personas se salieron del grupo 😮”, escribió, haciendo referencia a las parejas sentimentales de los dos participantes.

Salomón Bustamante responde a rumores de separación

Tras el mensaje, varios internautas señalando que la situación no era nueva y que esto venía pasando desde mucho antes.

Y en el caso de las parejas de los dos participantes, Alejandra Salguero, quien era pareja de Tebi Bernal y recientemente comunicó públicamente el fin de su relación.

Por su parte, Alexa Torres ya había tomado la decisión de terminar su relación con su prometido Jhorman en el que le habló a las cámaras para dar fin a su situación.

Posteriormente Jhorman también confirmó a través de sus redes sociales el final de su relación con Alexa, además de compartir recientemente que se estaba cambiando de casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe se sincera y se pregunta qué hizo mal en La casa de los famosos La casa de los famosos

Juanda Caribe que se pregunta qué es lo malo que ha hecho en La casa de los famosos

Juanda Caribe reveló que Sheila es muy comprensiva con él y se pregunta qué es lo malo que ha hecho en La casa de los famosos.

Juanda Caribe se da un beso con Campanita. Juanda Caribe

Juan Caribe y Campanita se dieron un beso en La casa de los famosos; así fue el momento

Juanda Caribe y Campanita protagonizaron un beso que sorprendió a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex presentó discordias con Campanita en La casa de los famosos Col: ¿por qué se incomodaron? La casa de los famosos

Alexa Torrex presentó discordias con Campanita en La casa de los famosos Col: ¿por qué se incomodaron?

Alexa Torrex presentó diferencias con Campanita en La casa de los famosos Colombia tras un cruce de opiniones.

Lo más superlike

Karola y Jay Torres fueron vistos juntos. Talento nacional

Karola es captada junto a Jay Torres y le preguntan por Eidevin; así reaccionó la cartagenera

Karola compartió escenario con Jay Torres y al ser consultada por Eidevin reaccionó de forma inesperada, causando comentarios en redes.

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Salud

¿Por qué se debería meditar antes de dormir? Conoce sus beneficios para el descanso

Resurge video de Yeison Jiménez antes de la fama Yeison Jiménez

Video inédito de Yeison Jiménez en sus inicios se vuelve viral tras meses de su fallecimiento

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en redes sociales! Falleció creadora de contenido a causa de un infarto: así se confirmó

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?