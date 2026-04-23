Salomón Bustamante reaccionó con curioso comentario tras beso de Alexa y Tebi en La casa de los famosos

Salomón Bustamante sorprendió al reaccionar al reciente beso que protagonizaron Alexa Torres y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, sin duda el momento que no pasó desapercibido entre los seguidores.

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¿Qué pasó con el beso entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

En la noche del 22 de abril, Karina García ingresó nuevamente a La casa, generando revuelo entre los participantes y cambiando el ambiente dentro del programa.

Su llegada estuvo acompañada de una dinámica en la que propuso el tradicional juego de la botellita, en el que los concursantes debían cumplir distintos retos frente a sus compañeros.

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Durante la actividad, uno de los retos fue para Alexa Torrex, quien debía darle un beso de 15 segundos a Tebi Bernal.

Tebi y Alexa Torrex cumplieron un reto en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

El momento sin duda llamó la atención de los demás participantes, quienes reaccionaron entre sorpresa y emoción al presenciar a este momento.

Como bien se conoce la cercanía entre Alexa y Tebi ha sido un tema de conversación desde que inició supuesto shippeo entre ellos, que luego se transformó algo más cuando se expresaron sentimientos de gusto entre ellos.

¿Qué dijo Salomón Bustamante tras el beso de Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la publicación del video en la cuenta oficial del Canal RCN, el actor Salomón Bustamante reaccionó con un comentario que generó una ola de comentarios entre los usuarios.

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“Creo que dos personas se salieron del grupo 😮”, escribió, haciendo referencia a las parejas sentimentales de los dos participantes.

Tras el mensaje, varios internautas señalando que la situación no era nueva y que esto venía pasando desde mucho antes.

Y en el caso de las parejas de los dos participantes, Alejandra Salguero, quien era pareja de Tebi Bernal y recientemente comunicó públicamente el fin de su relación.

Por su parte, Alexa Torres ya había tomado la decisión de terminar su relación con su prometido Jhorman en el que le habló a las cámaras para dar fin a su situación.

Posteriormente Jhorman también confirmó a través de sus redes sociales el final de su relación con Alexa, además de compartir recientemente que se estaba cambiando de casa.