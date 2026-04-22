Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra se infiltró en zona de tolerancia con cámara oculta y fue descubierto: así fue el momento

La situación se salió de control por unos instantes y dejó en evidencia la reacción de quienes lo rodeaban en el lugar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Liendra se infiltra en zona de tolerancia con cámara oculta y lo descubren
La Liendra se infiltra en zona de tolerancia con cámara oculta y lo descubren. (Foto Canal RCN | Freepik).

El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez ‘La Liendra’ ingresó de manera encubierta a una zona de tolerancia de Medellín con una cámara oculta, pero durante la grabación fue descubierto. El momento generó una situación de alta tensión que quedó registrada en el material audiovisual.

Artículos relacionados

¿Por qué La Liendra ingresó a zona de tolerancia con cámara oculta?

Vale la pena destacar que durante las últimas semanas La Liendra ha mostrado por medio de sus redes sociales su interés en grabar su nuevo documental, esta vez enfocado en zonas de tolerancia. Según comentó en su momento, la idea de esta nueva entrega para su canal de YouTube es lograr tener contacto con una mujer que se dedique a trabajar con su cuerpo y grabar todo el proceso hasta llegar a su habitación.

La Liendra entra a zona de tolerancia con cámara oculta
La Liendra entra a zona de tolerancia con cámara oculta. (Foto Canal RCN).

Para que esto sea un éxito, el creador de contenido ha comenzado a realizar pruebas de vestimenta y camuflaje para no ser reconocido por las personas de esta zona y sobre todo que la cámara que grabe todo esté muy bien oculta y así lograr su objetivo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el momento en el que La Liendra fue descubierto grabando en zona de tolerancia?

De esta manera, la primera prueba de vestuario y camuflaje audiovisual se llevó a cabo en la noche del pasado martes 21 de abril, así lo mencionó La Liendra por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Artículos relacionados

El joven influenciador mostró cómo sería su vestimenta, siendo esta una peluca de cabello abundante, unas gafas negras, una gorra, y lo más importante, una chaqueta que tendría camuflada en la zona de sus botones una cámara oculta.

“aquí ya vamos rumbo al pr0st1bvl0, y la idea es que no me reconozcan, pasar desapercibido y contratar los servicios de una chica”, comentó momentos antes de realizar la prueba.

El momento en que La Liendra es descubierto en zona de tolerancia con cámara oculta
El momento en que La Liendra es descubierto en zona de tolerancia con cámara oculta. (Foto Canal RCN).

Horas más tarde, el influenciador reapareció en sus redes con una nueva actualización de la situación en donde preocupó a sus seguidores al mencionar que había sido descubierto. Según se ve en el audiovisual que él mismo compartió del estremecedor momento, se puede ver cuando un vendedor de sustancias psicoactivas lo reconoce como La Liendra y él de inmediato acelera el paso.

"Tengo que mejorar y cambiar más el disfraz, ya tengo un contacto que hace cine y bueno, estuve en lugares turbios, que requisan muy bien y charlé con personas que no son cualquiera y nunca detectaron la cámara, la cámara sí pasó la prueba"

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johan López mostró a Cintia Cossio rapada y así reaccionaron en redes Cintia Cossio

Johan López compartió foto de Cintia Cossio completamente rapada: así luce

Johan López publicó una foto de Cintia Cossio completamente rapada, sorprendiendo a sus seguidores con su ‘nuevo’ aspecto.

El curioso anuncio de Sara Corrales sobre Mila sorprendió a sus seguidores Sara Corrales

Sara Corrales reveló detalle inédito de su hija Mila: ¿Nacerá pelirroja?

Sara Corrales reveló un detalle inesperado sobre su hija Mila y desató rumores sobre si nacerá pelirroja.

Daniela Ospina sorprendió: estos fueron todos sus vestidos en la boda religiosa Daniela Ospina

Estos fueron todos los vestidos que Daniela Ospina usó en su boda religiosa

Daniela Ospina acaparó miradas en su boda religiosa al lucir varios vestidos durante la celebración.

Lo más superlike

Alexa estalla en juicio tras descubrir que tomaron sus dulces sin permiso en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa estalló tras el juicio contra Mariana y Campanita luego de que tomaran cosas sin su permiso

Alexa tuvo una fuerte reacción tras juicio en contra Mariana y Campanita por tomar sus cosas sin permiso.

Hermano de Nicolás Perdomo se pronunció Talento nacional

Hermano de Nicolás Perdomo rompe el silencio tras su muerte en set de grabación

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo Sara Corrales

Sara Corrales revela cuáles son los beneficios de caminar durante el embarazo; esto dijo

Sale a la luz la verdad sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Sale a la luz la verdad sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal: ¿se separaron?

Feid se quiebra en tarima y fans lo relacionan con su ruptura amorosa Feid

Feid se quiebra en tarima y desata críticas contra Karol G | VIDEO