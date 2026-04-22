La Liendra se infiltró en zona de tolerancia con cámara oculta y fue descubierto: así fue el momento

El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez ‘La Liendra’ ingresó de manera encubierta a una zona de tolerancia de Medellín con una cámara oculta, pero durante la grabación fue descubierto. El momento generó una situación de alta tensión que quedó registrada en el material audiovisual.

¿Por qué La Liendra ingresó a zona de tolerancia con cámara oculta?

Vale la pena destacar que durante las últimas semanas La Liendra ha mostrado por medio de sus redes sociales su interés en grabar su nuevo documental, esta vez enfocado en zonas de tolerancia. Según comentó en su momento, la idea de esta nueva entrega para su canal de YouTube es lograr tener contacto con una mujer que se dedique a trabajar con su cuerpo y grabar todo el proceso hasta llegar a su habitación.

La Liendra entra a zona de tolerancia con cámara oculta. (Foto Canal RCN).

Para que esto sea un éxito, el creador de contenido ha comenzado a realizar pruebas de vestimenta y camuflaje para no ser reconocido por las personas de esta zona y sobre todo que la cámara que grabe todo esté muy bien oculta y así lograr su objetivo.

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¿Cómo fue el momento en el que La Liendra fue descubierto grabando en zona de tolerancia?

De esta manera, la primera prueba de vestuario y camuflaje audiovisual se llevó a cabo en la noche del pasado martes 21 de abril, así lo mencionó La Liendra por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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El joven influenciador mostró cómo sería su vestimenta, siendo esta una peluca de cabello abundante, unas gafas negras, una gorra, y lo más importante, una chaqueta que tendría camuflada en la zona de sus botones una cámara oculta.

“aquí ya vamos rumbo al pr0st1bvl0, y la idea es que no me reconozcan, pasar desapercibido y contratar los servicios de una chica”, comentó momentos antes de realizar la prueba.

El momento en que La Liendra es descubierto en zona de tolerancia con cámara oculta. (Foto Canal RCN).

Horas más tarde, el influenciador reapareció en sus redes con una nueva actualización de la situación en donde preocupó a sus seguidores al mencionar que había sido descubierto. Según se ve en el audiovisual que él mismo compartió del estremecedor momento, se puede ver cuando un vendedor de sustancias psicoactivas lo reconoce como La Liendra y él de inmediato acelera el paso.