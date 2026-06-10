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Alejandra Salguero destapó polémica con mensaje a Tebi Bernal: “me pidió disculpas muy desesperado”

La creadora de contenido compartió un video en TikTok con una llamativa canción y un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Tebi Bernal.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
video de Alejandra Salguero desató rumores sobre Tebi Bernal
video de Alejandra Salguero desató rumores sobre Tebi Bernal (Foto Canal RCN)

Alejandra Salguero volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video en TikTok que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta relacionada con su expareja, Tebi Bernal.

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La publicación llega en medio de los rumores sobre un posible acercamiento entre ambos tras la salida del paisa de La casa de los famosos Colombia, lo que ha despertado aún más la curiosidad de los usuarios.

Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje en TikTok y muchos creen que iba dirigido a Tebi Bernal
Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje en TikTok y muchos creen que iba dirigido a Tebi Bernal (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Alejandra Salguero en TikTok?

La creadora de contenido publicó un video en el que aparece interpretando una canción cuya letra llamó especialmente la atención de sus seguidores.

El tema, originalmente de Patito Feo, habla sobre una mujer que rechaza a un hombre que intenta conquistarla y, posteriormente, recibe sus disculpas y una petición de una nueva oportunidad por parte de él.

“Me pidió disculpas, muy desesperado”
“Y yo le grité: ‘borráte, tarado’”
“Él me dijo: ‘dame otra oportunidad’”.

Además del audio, Alejandra acompañó el video con un mensaje que también generó interpretaciones entre los usuarios:

“Lo bonito del proceso es cuando ya no necesitas aprobación y todo te deja de importar”.

Muchos seguidores consideraron que tanto la elección de la canción como el texto podrían hacer referencia a su historia sentimental con Tebi Bernal, aunque ella no mencionó directamente al creador de contenido.

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¿Alejandra Salguero y Tebi Bernal regresaron?

En los últimos días comenzaron a circular varios videos en redes sociales en los que Alejandra y Tebi aparecen compartiendo tiempo juntos en un centro comercial.

Las imágenes despertaron rumores sobre una posible reconciliación, especialmente después de la mediática ruptura que protagonizaron mientras Tebi participaba en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, Alejandra se pronunció posteriormente en sus redes sociales para asegurar que la situación no es como todos piensan, sin ofrecer mayores detalles sobre el vínculo actual que mantiene con el creador de contenido.

Además, ha compartido varios mensajes reflexivos en los que habla sobre la importancia de pensar en los hijos y priorizar su bienestar, publicaciones que muchos usuarios también han relacionado con la nueva etapa que ambos estarían atravesando.

Alejandra Salguero volvió a generar polémica con un video que muchos relacionan con Tebi Bernal
Alejandra Salguero volvió a generar polémica con un video que muchos relacionan con Tebi Bernal (Foto Canal RCN)
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