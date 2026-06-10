Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz nuevo video de Tebi Bernal y Alejandra Salguero disfrutando en familia; ¿qué pasó?

Un video viral muestra el divertido momento que compartieron Tebi y Alejandra Salguero junto a sus hijos en un centro comercial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video deja ver a Tebi Bernal y Alejandra Salguero durante una salida familiar
Así fue la salida de Tebi Bernal y Alejandra Salguero junto a sus hijos. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Tebi Bernal y Alejandra Salguero vuelven a estar en el centro de la conversación luego de que saliera a la luz un nuevo video de la salida que compartieron recientemente en un centro comercial.

Artículos relacionados

¿Qué muestra el nuevo video de Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

Sin duda las imágenes han llamado la atención porque muestran al exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartiendo un momento familiar junto a Alejandra, el hijo de ella y su hija.

Hace pocos días, el reencuentro entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero generó todo tipo de comentarios luego de que fueran vistos en un centro comercial.

Artículos relacionados

Aunque ambos habían compartido algunos detalles de la salida por separado en sus historias de Instagram. Un nuevo video salió a la luz donde se observa a Alejandra Salguero disfrutando de una gran piscina de pelotas.

Video deja ver a Tebi Bernal y Alejandra Salguero durante una salida familiar
Así fue la salida de Tebi Bernal y Alejandra Salguero junto a sus hijos. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes también aparece el hijo de la modelo jugando en el lugar. Segundos después se ve llegar a la hija de Tebi Bernal, quien también se lanza a la piscina de pelotas.

Posteriormente aparece el propio Tebi Bernal, quien se acerca a la zona corriendo donde se encontraban los menores y Alejandra mientras compartían en esta atracción del centro comercial.

Por supuesto este momento también generó revuelo en redes y avivó las especulaciones entre los usuarios.

¿Por qué el video familiar de Tebi Bernal y Alejandra Salguero generó comentarios sobre Alexa Torrex?

Este nuevo video sale después de que comenzaran los rumores sobre una posible reconciliación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal.

Artículos relacionados

Pues hubo primero un video que mostró a ambos en el mismo centro comercial y fue compartido por una persona cercana a Valentino Lázaro.

Video deja ver a Tebi Bernal y Alejandra Salguero durante una salida familiar
Así fue la salida de Tebi Bernal y Alejandra Salguero junto a sus hijos. (Foto: Canal RCN)

Aunque el enfoque principal era mostrar su reencuentro con el exparticipante, el foco se fue por otro lado, al fondo se alcanzaba a ver a Tebi y Alejandra, lo que generó revuelo tras la confirmación que estaban en el mismo lugar y luego salió este video donde se les ve disfrutando de la salida en familia y comentarios sobre Alexa Torrex.

“Alexa no debió ir donde la familia de Tebi” y “Qué decepción con Tebi porque usó a Alexa de esa forma”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La inesperada reacción de Alexa Torrex al reencuentro de Tebi Bernal con su ex Influencers

Alexa Torrex rompe el silencio y habla sobre el reencuentro de Tebi Bernal y su expareja

Alexa Torrex causó revuelo al romper el silencio y referirse al reencuentro e Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

Juliana Calderón rompe el silencio tras las acusaciones sobre un embarazo falso: “sensible por todo” Juliana Calderón

Juliana Calderón rompe el silencio tras las acusaciones sobre un embarazo falso: “sensible por todo”

La empresaria reapareció en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta a quienes aseguran que su embarazo no sería real.

Carlos Vives sorprendió al pronunciarse sobre el embarazo de Laura Tobón Laura Tobón

Carlos Vives sorprendió al pronunciarse sobre el embarazo de Laura Tobón: “No le va a faltar nada”

Carlos Vives reaccionó al embarazo de Laura Tobón y sorprendió al ofrecerse como padrino del bebé que viene en camino.

Lo más superlike

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo Talento nacional

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

La Selección Colombia Femenina ganó la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tras ganarle a Paraguay.

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

Así fue el conmovedor homenaje a Yeison Jiménez en plena final del fútbol colombiano Yeison Jiménez

Yeison Jiménez tuvo conmovedor homenaje en plena final del fútbol colombiano y así reaccionó Sonia

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se viste de luto tras lamentable pérdida de reconocido actor: esto dijo en sus redes

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió