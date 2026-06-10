Sale a la luz nuevo video de Tebi Bernal y Alejandra Salguero disfrutando en familia; ¿qué pasó?

Tebi Bernal y Alejandra Salguero vuelven a estar en el centro de la conversación luego de que saliera a la luz un nuevo video de la salida que compartieron recientemente en un centro comercial.

¿Qué muestra el nuevo video de Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

Sin duda las imágenes han llamado la atención porque muestran al exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartiendo un momento familiar junto a Alejandra, el hijo de ella y su hija.

Hace pocos días, el reencuentro entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero generó todo tipo de comentarios luego de que fueran vistos en un centro comercial.

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Aunque ambos habían compartido algunos detalles de la salida por separado en sus historias de Instagram. Un nuevo video salió a la luz donde se observa a Alejandra Salguero disfrutando de una gran piscina de pelotas.

Así fue la salida de Tebi Bernal y Alejandra Salguero junto a sus hijos. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes también aparece el hijo de la modelo jugando en el lugar. Segundos después se ve llegar a la hija de Tebi Bernal, quien también se lanza a la piscina de pelotas.

Posteriormente aparece el propio Tebi Bernal, quien se acerca a la zona corriendo donde se encontraban los menores y Alejandra mientras compartían en esta atracción del centro comercial.

Por supuesto este momento también generó revuelo en redes y avivó las especulaciones entre los usuarios.

¿Por qué el video familiar de Tebi Bernal y Alejandra Salguero generó comentarios sobre Alexa Torrex?

Este nuevo video sale después de que comenzaran los rumores sobre una posible reconciliación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal.

Pues hubo primero un video que mostró a ambos en el mismo centro comercial y fue compartido por una persona cercana a Valentino Lázaro.

Así fue la salida de Tebi Bernal y Alejandra Salguero junto a sus hijos. (Foto: Canal RCN)

Aunque el enfoque principal era mostrar su reencuentro con el exparticipante, el foco se fue por otro lado, al fondo se alcanzaba a ver a Tebi y Alejandra, lo que generó revuelo tras la confirmación que estaban en el mismo lugar y luego salió este video donde se les ve disfrutando de la salida en familia y comentarios sobre Alexa Torrex.