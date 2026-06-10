Sale a la luz nuevo video de Tebi Bernal y Alejandra Salguero disfrutando en familia; ¿qué pasó?
Un video viral muestra el divertido momento que compartieron Tebi y Alejandra Salguero junto a sus hijos en un centro comercial.
Tebi Bernal y Alejandra Salguero vuelven a estar en el centro de la conversación luego de que saliera a la luz un nuevo video de la salida que compartieron recientemente en un centro comercial.
¿Qué muestra el nuevo video de Tebi Bernal y Alejandra Salguero?
Sin duda las imágenes han llamado la atención porque muestran al exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartiendo un momento familiar junto a Alejandra, el hijo de ella y su hija.
Hace pocos días, el reencuentro entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero generó todo tipo de comentarios luego de que fueran vistos en un centro comercial.
Aunque ambos habían compartido algunos detalles de la salida por separado en sus historias de Instagram. Un nuevo video salió a la luz donde se observa a Alejandra Salguero disfrutando de una gran piscina de pelotas.
En las imágenes también aparece el hijo de la modelo jugando en el lugar. Segundos después se ve llegar a la hija de Tebi Bernal, quien también se lanza a la piscina de pelotas.
Posteriormente aparece el propio Tebi Bernal, quien se acerca a la zona corriendo donde se encontraban los menores y Alejandra mientras compartían en esta atracción del centro comercial.
Por supuesto este momento también generó revuelo en redes y avivó las especulaciones entre los usuarios.
¿Por qué el video familiar de Tebi Bernal y Alejandra Salguero generó comentarios sobre Alexa Torrex?
Este nuevo video sale después de que comenzaran los rumores sobre una posible reconciliación entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal.
Pues hubo primero un video que mostró a ambos en el mismo centro comercial y fue compartido por una persona cercana a Valentino Lázaro.
Aunque el enfoque principal era mostrar su reencuentro con el exparticipante, el foco se fue por otro lado, al fondo se alcanzaba a ver a Tebi y Alejandra, lo que generó revuelo tras la confirmación que estaban en el mismo lugar y luego salió este video donde se les ve disfrutando de la salida en familia y comentarios sobre Alexa Torrex.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Alexa no debió ir donde la familia de Tebi” y “Qué decepción con Tebi porque usó a Alexa de esa forma”.