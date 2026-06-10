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Carlos Vives sorprendió al pronunciarse sobre el embarazo de Laura Tobón: “No le va a faltar nada”

Carlos Vives reaccionó al embarazo de Laura Tobón y sorprendió al ofrecerse como padrino del bebé que viene en camino.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Carlos Vives sorprendió al pronunciarse sobre el embarazo de Laura Tobón
Carlos Vives reaccionó al embarazo de Laura Tobón / (Fotos de AFP)

Laura Tobón continúa recibiendo muestras de cariño tras anunciar su segundo embarazo. Una de las reacciones que llamó la atención fue la de Carlos Vives, quien no solo celebró emocionado la noticia, sino que también sorprendió al ofrecerse como padrino del bebé.

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¿Qué se sabe del embarazo de Laura Tobón?

El embarazo de Laura Tobón fue confirmado el 9 de junio de 2026. La presentadora compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó la tranquilidad y felicidad con la que está viviendo esta nueva etapa de su vida.

La primicia fue revelada en exclusiva para la revista Marie Claire, medio al que concedió una entrevista en la que mostró por primera vez su pancita. Las imágenes enternecieron a sus fans, quienes incluso compararon sus publicaciones anteriores y señalaron que no habían notado señales de su estado.

La creadora de contenido también compartió un emotivo video junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, y su hijo Lucca. En la grabación, la familia aparece en medio de un paisaje natural mientras celebra la llegada de un nuevo integrante.

Laura Tobón agranda su familia
Laura Tobón anunció que viene un nuevo bebé en camino (Foto Dimitrios Kambouris / AFP) (Foto freepik)

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Lucca acarició a su madre y le expresó lo hermosa que se veía. Además, el pequeño manifestó su alegría por convertirse en hermano mayor y porque ahora serán una familia de cuatro.

Por su parte, Álvaro Rodríguez apareció acompañando y consintiendo a Laura durante la grabación. La presentadora aseguró que reciben esta noticia con amor, gratitud y mucha ilusión como familia.

La noticia rápidamente se volvió viral y generó cientos de reacciones por parte de seguidores y figuras reconocidas del entretenimiento colombiano.

¿Qué dijo Laura Tobón acerca de su embarazo?
Laura Tobón presumió su pancita de embarazo en redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

¿Cómo reaccionó Carlos Vives al embarazo de Laura Tobón?

Otro de los momentos que más comentarios generó ocurrió durante una entrevista en vivo con Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez. Allí, Laura Tobón decidió compartir públicamente la noticia de su embarazo.

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"Estaba esperando este momento para contarlo aquí, en La Tobón Show, y quería hacerlo con ustedes porque voy a ser mamá por segunda vez", expresó-

La reacción de Carlos Vives y Claudia Elena fue inmediata. Ambos celebraron la noticia con entusiasmo y felicitaron a la futura mamá. En medio de la emoción, el cantante tomó el micrófono y lanzó una frase que despertó risas entre los presentes.

"Quiero que sepas que a Carlos Alberto no le va a faltar nada", dijo Vives, haciendo referencia, en tono de broma, a un posible nombre para el bebé.

El momento fue compartido posteriormente por las redes oficiales de La Tobón Show, donde incluso se destacó que el artista se habría postulado como el "padrino oficial" del bebé que viene en camino, un gesto que fue interpretado como una muestra del cariño que existe entre ambos.

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