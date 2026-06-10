Yaya Muñoz se pronunció tras su reencuentro con Tebi Bernal: esto contó sobre la charla

Yaya Muñoz volvió a ser tema de conversación luego de pronunciarse sobre el encuentro que tuvo con Tebi Bernal. Tras varios años de diferencias, los creadores de contenido sostuvieron una conversación que despertó curiosidad en los seguidores.

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y Tebi Bernal antes de su reencuentro?

La historia entre Yaya Muñoz y Tebi Bernal volvió a tomar relevancia durante La casa de los famosos Colombia, cuando se conocieron detalles sobre el vínculo que tuvieron en el pasado. Aunque Tebi reconoció que Yaya marcó una etapa importante de su vida, aclaró que nunca formalizaron una relación sentimental.

En redes recuerdan la hsitoria de Yaya Muñoz y Tebi Bernal / (Fotos del Canal RCN)

Posteriormente, Yaya respondió públicamente y aseguró que no entendía por qué su nombre seguía siendo mencionado. Según explicó en diferentes entrevistas y transmisiones en vivo, entre ambos quedaron situaciones sin resolver que contribuyeron al distanciamiento.

Las diferencias aumentaron con nuevas declaraciones de ambos lados, lo que hizo que muchos pensaran que un acercamiento entre ellos era poco probable.

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¿Qué hablaron Yaya y Tebi Bernal durante el encuentro?

A través de una transmisión en Tamo en vivo, Yaya relató que el encuentro ocurrió mientras veía un partido de la Selección Colombia junto a varias amigas. Según contó, una de ellas le avisó que Tebi había llegado al mismo lugar.

La presentadora explicó que, después de notar su presencia, ambos terminaron conversando. Durante ese diálogo, aprovechó para expresar aspectos que nunca había podido decirle directamente.

Yaya Muñoz se pronunció sobre su reencuentro con Tebi Bernal / (Fotos del Canal RCN)

De acuerdo con su versión, durante años muchas situaciones se manejaron a través de comentarios de terceros o declaraciones públicas, por lo que nunca habían tenido la oportunidad de hablar cara a cara sobre lo ocurrido.

Yaya también señaló que durante la conversación cada uno manifestó lo que pensaba respecto a los hechos que marcaron su relación. Sin embargo, prefirió no revelar detalles específicos de la charla, argumentando que se trata de un asunto que considera cerrado.

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¿Cómo quedó la relación entre Yaya y Tebi Bernal?

Uno de los temas que más interés generó entre los internautas fue conocer si el encuentro significó una reconciliación o el inicio de una amistad.

Frente a esto, Yaya fue clara al afirmar que la conversación permitió dejar atrás varios asuntos pendientes, pero evitó definir la relación en términos de amistad. Además, indicó que no considera importante revelar quién tomó la iniciativa para que se produjera el acercamiento.

La también creadora de contenido explicó que su intención es pasar la página y no seguir profundizando en una historia del pasado. Según contó, ambos pudieron expresar sus puntos de vista y dar por terminado un tema que había permanecido vigente por distintas declaraciones públicas.