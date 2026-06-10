¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero confirmaron su reconciliación? Nueva imagen aumenta los rumores

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero continúan generando conversación en redes. Una nueva publicación volvió a llamar la atención de los seguidores y dio paso a nuevas especulaciones sobre el estado de su vínculo.

¿Por qué hay rumores de reconciliación entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

En los últimos días comenzó a circular un video en redes sociales en el que aparecen Tebi Bernal y Alejandra Salguero compartiendo lo que sería una salida a un centro comercial. El registro fue difundido por sus fans y rápidamente generó comentarios entre los internautas.

Sin embargo, el video no fue el único contenido que despertó interés. Poco después empezó a circular una fotografía relacionada con los hijos de ambos creadores de contenido, situación que llevó a muchos usuarios a volver a hablar de una posible reconciliación.

La hija de Tebi Bernal llamó la atención en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

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¿Cuál es la nueva prueba que involucra a Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

La fotografía fue compartida por Camilo Brand, reconocido por trabajar en el manejo de redes sociales de varias figuras públicas. En la imagen aparecen la hija de Tebi Bernal y el hijo de Alejandra Salguero durante una salida al cine.

Además de la fotografía, una frase incluida en la publicación llamó la atención de los usuarios: “El tío Brand”. A partir de ese momento comenzaron múltiples interpretaciones sobre el contexto del encuentro.

Varios internautas afirmaron que la actividad reflejaría una relación cercana entre las familias. Otros, por el contrario, señalaron que podría tratarse simplemente de un encuentro entre personas que mantienen una buena relación.

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¿Qué han dicho Tebi Bernal y Alejandra Salguero sobre una posible reconciliación?

Tanto Tebi Bernal como Alejandra Salguero se han pronunciado previamente sobre los rumores que han circulado en redes sociales.

Por un lado, Tebi pidió a sus seguidores que dejaran de preguntarle sobre este tema y solicitó respeto hacia Alejandra. Según explicó, ella fue una persona importante durante una etapa de su vida y considera que no debería recibir comentarios negativos por situaciones relacionadas con su pasado sentimental.

Tebi Bernal revela detalles sobre su relación con Alejandra Salguero / (Foto del Canal RCN)

Por su parte, Alejandra también habló sobre el tema y aseguró que la relación llegó a su fin. Además, manifestó que actualmente no contempla retomar el vínculo sentimental que tuvo con el creador de contenido.

A pesar de estas declaraciones, las recientes imágenes continúan generando conversación entre los seguidores de ambos. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado que exista una reconciliación, por lo que las especulaciones continúan basándose en las publicaciones y coincidencias que aparecen en redes sociales.