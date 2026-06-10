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Juanda Caribe compartió el momento exacto cuando su hija Victoria le dijo “papá” y así reaccionó

Juanda Caribe conmovió al compartir el tierno momento en el que se escuchó la voz de su hija Victoria.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanda Caribe enterneció a sus seguidores al escuchar a su hija Victoria decir una palabra muy especial.
Juanda Caribe mostró el emotivo momento en que su hija Victoria le dijo “papá”. (Fotos: Canal RCN)

Juanda Caribe compartió un emotivo momento con su hija Victoria que enterneció a sus millones seguidores en redes sociales.

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¿Por qué Juanda Caribe conmovió tras escuchar la voz de su hija?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia publicó un video en el que se mostró junto a su pequeña, quien se llevó toda la atención al pronunciar una de sus primeras palabras.

A través de su cuenta de Instagram, Juanda Caribe compartió un video en el que aparece acompañado de su hija Victoria de un año.

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En las imágenes se observa a Juanda Caribe sosteniendo la mano de la pequeña mientras ambos saludan a la cámara.

Luego el exparticipante mostró el momento exacto en el que Victoria le dice “papá”, un momento que de inmediato provocó una tierna reacción por parte del locutor.

Juanda Caribe enterneció a sus seguidores al escuchar a su hija Victoria decir una palabra muy especial.
Juanda Caribe mostró el emotivo momento en que su hija Victoria le dijo “papá”. (Foto: Canal RCN)

Al escuchar la voz de su hija pronunciando la palabra, Juanda Caribe se mostró conmovido y no dudó en acercarse para darle un beso en la cabeza.

En el mismo video también se le ve jugando con la pequeña, sonriendo y compartiendo con ella mientras disfruta de esta etapa como padre.

“Y un día Victoria me dijo Papá y yo estuve ahí para escucharlo. Mi mayor tesoro”, escribió Juanda Caribe junto al video.

¿Qué reacciones generó el video de Juanda Caribe junto a su pequeña Victoria?

Aunque en los últimos días Juanda Caribe ha estado compartiendo varios videos junto a su hija desde que finalizó La casa de los famosos Colombia, este en particular se llevó todos los elogios tras escuchar la voz de la pequeña.

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El video se llenó de corazones en pocos minutos y reacciones de sus seguidores y algunos famosos.

Juanda Caribe enterneció a sus seguidores al escuchar a su hija Victoria decir una palabra muy especial.
Juanda Caribe mostró el emotivo momento en que su hija Victoria le dijo “papá”. (Foto: Canal RCN)

Una de ellas fue Carla Giraldo, quien escribió: “Victoria estás inmensa”, acompañado de emojis de corazones y risas, causando nuevas reacciones a su comentario.

Por su parte, Juancho Arango también decidió comentar la publicación y aprovechó para hacer referencia a la final del fútbol colombiano. “Junior campeón y Victoria campeona”, escribió el actor.

Otro de los que reaccionó fue Maiker, quien dejó varios emojis en el video que aparece Juanda Caribe con su pequeña hija.

 

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