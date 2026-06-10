Juanda Caribe compartió el momento exacto cuando su hija Victoria le dijo “papá” y así reaccionó

Juanda Caribe compartió un emotivo momento con su hija Victoria que enterneció a sus millones seguidores en redes sociales.

¿Por qué Juanda Caribe conmovió tras escuchar la voz de su hija?

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia publicó un video en el que se mostró junto a su pequeña, quien se llevó toda la atención al pronunciar una de sus primeras palabras.

A través de su cuenta de Instagram, Juanda Caribe compartió un video en el que aparece acompañado de su hija Victoria de un año.

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En las imágenes se observa a Juanda Caribe sosteniendo la mano de la pequeña mientras ambos saludan a la cámara.

Luego el exparticipante mostró el momento exacto en el que Victoria le dice “papá”, un momento que de inmediato provocó una tierna reacción por parte del locutor.

Juanda Caribe mostró el emotivo momento en que su hija Victoria le dijo “papá”. (Foto: Canal RCN)

Al escuchar la voz de su hija pronunciando la palabra, Juanda Caribe se mostró conmovido y no dudó en acercarse para darle un beso en la cabeza.

En el mismo video también se le ve jugando con la pequeña, sonriendo y compartiendo con ella mientras disfruta de esta etapa como padre.

“Y un día Victoria me dijo Papá y yo estuve ahí para escucharlo. Mi mayor tesoro”, escribió Juanda Caribe junto al video.

¿Qué reacciones generó el video de Juanda Caribe junto a su pequeña Victoria?

Aunque en los últimos días Juanda Caribe ha estado compartiendo varios videos junto a su hija desde que finalizó La casa de los famosos Colombia, este en particular se llevó todos los elogios tras escuchar la voz de la pequeña.

El video se llenó de corazones en pocos minutos y reacciones de sus seguidores y algunos famosos.

Juanda Caribe mostró el emotivo momento en que su hija Victoria le dijo “papá”. (Foto: Canal RCN)

Una de ellas fue Carla Giraldo, quien escribió: “Victoria estás inmensa”, acompañado de emojis de corazones y risas, causando nuevas reacciones a su comentario.

Por su parte, Juancho Arango también decidió comentar la publicación y aprovechó para hacer referencia a la final del fútbol colombiano. “Junior campeón y Victoria campeona”, escribió el actor.

Otro de los que reaccionó fue Maiker, quien dejó varios emojis en el video que aparece Juanda Caribe con su pequeña hija.