Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Alexa Torrex rompe el silencio y habla sobre el reencuentro de Tebi Bernal y su expareja

Alexa Torrex causó revuelo al romper el silencio y referirse al reencuentro e Tebi Bernal y Alejandra Salguero.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La inesperada reacción de Alexa Torrex al reencuentro de Tebi Bernal con su ex
Alexa Torrex rompió el silencio sobre el reencuentro de Tebi Bernal con su ex. (Foto/ Canal RCN)

El pasado martes 9 de junio, hubo un gran revuelo en redes sociales tras un polémico encuentro entre Tebi Berbal de La casa de los famosos Colombia y su expareja, Alejandra Salguero.

Artículos relacionados

Precisamente, el exnovio de Valentino, Bryan Varón, fue quien dejó en evidencia que el exparticipante del reality estaba con quien era su novia, pues se encontraban en el mismo cine, en el mismo grupo de amigos de Lázaro.

En el video, se ve Bryan llega de sorpresa al cine en donde está Valentino y capta ese justo momento, pero en el cuadro de grabación, en el fondo se ve a Tebi y Alejandra; aunque se ve que están distanciados, finalmente se reencontraron.

Artículos relacionados

Sin duda, el clip causó muchas reacciones y fue difundido en todas las plataformas digitales, en donde le tuvieron consideración a Alexa Torrex, porque se sabe que para ella sería doloroso saber que a quien ella le gusta, está con su ex.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el reencuentro de Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

A través de sus historias en Instagram, Bryan Varón, quien expuso el momento en el que Tebi Bernal estaba con Alejandra Salguero en el cine, se encontró con Alexa Torrex y justo le hizo la pregunta de cómo se siente.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre el reencuentro de Tebi Bernal con su ex
Alexa Torrex sorprendió al pronunciarse sobre el reencuentro de Tebi Bernal y Alejandra Salguero. (Foto/ Canal RCN)

En el clip, el creador de contenido dijo que había subido un video que generó preocupación y ahí apunta la cámara a la cantante, quien responde que “hay salud, que es lo importante”.

En ese momento se rieron y Bryan dijo que Alexa está bien, a lo que ella responde: “la de la plata era yo, la del carro era yo, la de la casa era yo”.

Artículos relacionados

¿Alejandra Salguero y Tebi Bernal volvieron?

En sus historias de Instagram, Alejandra Salguero respondió varias preguntas sobre ella y una de esas fue si ya volvió con Tebi Bernal o si habían quedado como buenos amigos.

Alexa Torrex sorprendió al pronunciarse sobre el reencuentro de Tebi Bernal y Alejandra Salguero
La inesperada reacción de Alexa Torrex al reencuentro de Tebi Bernal con su ex. (Foto/ Canal RCN)

La modelo paisa respondió que no, añadiendo que estaba en paz y con tranquilidad, pero que, además, que ha entendido que la madurez no se ve en todas las decisiones que se toma, sino en lo que hace pensando en los demás.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara lanzó contundente reflexión y las redes aseguran que iba para Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara lanzó contundente mensaje contra Juanda Caribe: "esfuerzo de un tibio"

La creadora de contenido publicó un video sobre cómo debería hacer sentir un hombre a su pareja y sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Juanda Caribe.

La inesperada imitación de Alejandro Estrada a Mariana Zapata Alejandro Estrada

Alejandro Estrada causó reacciones al imitar a Mariana Zapata: “no es la cámara, es la pose”

Alejandro Estrada se puso al día con las tendencias y se sumó al trend viral que nació de Mariana Zapata en la casa de los famosos.

Video de la mamá de Sheila Gándara desató elogios Influencers

¿Quién es la mamá de Sheila Gándara? Su belleza se llevó todos los elogios en redes sociales

Sheila Gándara mostró a su mamá durante un cambio de look y terminó llevándose todas la miradas en redes sociales.

Lo más superlike

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Los beneficios que buscan Isabella Ladera y Manuela QM al practicar yoga prenatal durante el embarazo.

Shakira en enayos de la inauguracion mundial 2026 Shakira

Shakira reveló detrás de cámaras de sus ensayos para la inauguración del Mundial 2026

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo Talento nacional

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió