Alexa Torrex rompe el silencio y habla sobre el reencuentro de Tebi Bernal y su expareja

El pasado martes 9 de junio, hubo un gran revuelo en redes sociales tras un polémico encuentro entre Tebi Berbal de La casa de los famosos Colombia y su expareja, Alejandra Salguero.

Precisamente, el exnovio de Valentino, Bryan Varón, fue quien dejó en evidencia que el exparticipante del reality estaba con quien era su novia, pues se encontraban en el mismo cine, en el mismo grupo de amigos de Lázaro.

En el video, se ve Bryan llega de sorpresa al cine en donde está Valentino y capta ese justo momento, pero en el cuadro de grabación, en el fondo se ve a Tebi y Alejandra; aunque se ve que están distanciados, finalmente se reencontraron.

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Sin duda, el clip causó muchas reacciones y fue difundido en todas las plataformas digitales, en donde le tuvieron consideración a Alexa Torrex, porque se sabe que para ella sería doloroso saber que a quien ella le gusta, está con su ex.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el reencuentro de Tebi Bernal y Alejandra Salguero?

A través de sus historias en Instagram, Bryan Varón, quien expuso el momento en el que Tebi Bernal estaba con Alejandra Salguero en el cine, se encontró con Alexa Torrex y justo le hizo la pregunta de cómo se siente.

Alexa Torrex sorprendió al pronunciarse sobre el reencuentro de Tebi Bernal y Alejandra Salguero. (Foto/ Canal RCN)

En el clip, el creador de contenido dijo que había subido un video que generó preocupación y ahí apunta la cámara a la cantante, quien responde que “hay salud, que es lo importante”.

En ese momento se rieron y Bryan dijo que Alexa está bien, a lo que ella responde: “la de la plata era yo, la del carro era yo, la de la casa era yo”.

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¿Alejandra Salguero y Tebi Bernal volvieron?

En sus historias de Instagram, Alejandra Salguero respondió varias preguntas sobre ella y una de esas fue si ya volvió con Tebi Bernal o si habían quedado como buenos amigos.

La inesperada reacción de Alexa Torrex al reencuentro de Tebi Bernal con su ex. (Foto/ Canal RCN)

La modelo paisa respondió que no, añadiendo que estaba en paz y con tranquilidad, pero que, además, que ha entendido que la madurez no se ve en todas las decisiones que se toma, sino en lo que hace pensando en los demás.