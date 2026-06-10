Jhorman Toloza reapareció con curioso mensaje tras reencuentro de Tebi y Alejandra: “no quiero nada”

Jhorman Toloza reapareció en redes sociales luego de haber estado varios días alejado de ellas y volvió a causar revuelo tras lanzar indirecta a Alexa Torrex.

El creador de contenido quien había contado anteriormente que los comentarios y señalamientos que recibió tras la final de La casa de los famosos Colombia estaban afectándolo emocionalmente, por lo que decidió tomar distancia de las redes sociales por un tiempo.

¿Por qué Jhorman Toloza se había alejado de las redes sociales?

Durante los últimos días, Jhorman Toloza había en medio de la polémica tras su ruptura con Alexa Torrex y las declaraciones que hacia sobre ella y su familia.

Sin embargo, Jhorman Toloza volvió a aparecer cantando una canción y lanzando indirectas con los fragmentos del reciente tema de Farruko, Greeicy y Steve Aoki: Yapaqué.

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Y es que todo se dio luego de que se viralizara un video que mostró a Alejandra Salguero y Tebi Bernal compartiendo un momento familiar en un centro comercial de Medellín el pasado fin de semana, en donde se avivaron las especulaciones de que se habrían reconciliado.

Jhorman Toloza reapareció con canción que muchos relacionaron con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la indirecta que lanzó Jhorman Toloza Alexa Torrex en sus redes?

El creador de contenido decidió grabarse mientras cantaba una parte específica de la canción que llamó la atención de varios usuarios:

“Que no te falle la memoria, que un día me hiciste llorar. Y en vez de consolarme, lo que hiciste fue ignorar. Y ahora que ya no quiero nada, tú estás haciendo de más. Mi amor, no se esfuerce tanto, que a veces menos es más”.

Más allá de la canción, varios seguidores comentaron los gestos que hizo Jhorman durante el video. En las imágenes se le observa sonriente mientras dice la letra y mira a la cámara.

Jhorman Toloza reapareció con canción que muchos relacionaron con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, el video generó reacciones entre sus seguidores. Sin embargo, a diferencia de días anteriores, cuando gran parte de los comentarios estaban relacionados con críticas por sus opiniones sobre lo que ocurría con Alexa Torrex, en esta oportunidad varios usuarios aprovecharon para expresarle mensajes de apoyo.