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Alexa Torrex causó revuelo con video junto a Valentino Lázaro en Medellín: ¿también estaba Tebi?

Alexa Torrex compartió video en Medellín junto a Valentino y un detalle despertó rumores de reencuentro con Tebi Bernal.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video de Alexa Torrex en Medellín con Valentino Lázaro y genera especulaciones con Tebi Bernal
¿Por qué relacionaron el nuevo video de Alexa Torrex con Tebi Bernal? (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un video en sus redes sociales durante su viaje a Medellín.

Aunque en las imágenes aparece junto a Valentino Lázaro, hubo un detalle que no pasó desapercibido y que fue relacionado con Tebi Bernal.

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¿Qué detalle del video de Alexa Torrex fue relacionado con Tebi Bernal?

Alexa publicó el video en su cuenta de Instagram, donde se le ve compartiendo con Valentino Lázaro mientras suena una canción de fondo y muchos usuarios elogiaron su junte luego de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, más allá de la presencia de Valentino en el video, lo que realmente llamó la atención fue la ropa que llevaba puesta el creador de contenido.

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Algunos seguidores notaron que el traje gris que aparece usando ya había sido visto en otros videos este mismo día.

Video de Alexa Torrex en Medellín con Valentino Lázaro y genera especulaciones con Tebi Bernal
¿Por qué relacionaron el nuevo video de Alexa Torrex con Tebi Bernal? (Foto: Canal RCN)

Según comentaron varios usuarios, la misma ropa también apareció en un video de Eidevin, en donde también se veía a Tebi Bernal.

Este detalle fue suficiente para que comenzaran nuevas especulaciones en redes sociales sobre un reencuentro entre Alexa y Tebi, luego de los rumores de reconciliación con Alejandra Salguero.

¿Por qué relacionaron el video de Alexa Torrex con Tebi Bernal?

Recientemente, a Alejandra Salgero y a Tebi Bernal fueron vistos en un centro comercial lo que provocó una ola de rumores sobre una posible reconciliación entre ellos tras la cercanía que tuvo el deportista con Alexa en medio de la convivencia en La casa.

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Pese a que Alejandra Salguero ha compartido en sus historias de Instagram que sigue soltera y que no volvió con él, sino que es un tema de madurez y que pueden compartir en el mismo lugar.

Video de Alexa Torrex en Medellín con Valentino Lázaro y genera especulaciones con Tebi Bernal
¿Por qué relacionaron el nuevo video de Alexa Torrex con Tebi Bernal? (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, Alejandra Salguero ha publicado recientemente videos que también han generado revuelo entre los usuarios, pues en varias publicaciones habría lanzado fuertes indirectas a Alexa Torrex.

Por su parte, Alexa se encuentra en Medellín por compromisos laborales. Desde que salió de La casa de los famosos Colombia, la creadora de contenido ha estado muy activa en redes sociales, donde constantemente comparte detalles de sus proyectos.

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