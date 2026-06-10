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Isabella Ladera sorprendió al aparecer con un bebé en brazos junto a Hugo García: ¿ya nació?

La pareja apareció sosteniendo a un bebé en un video que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores sobre el nacimiento de su hijo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Isabella Ladera sorprendió al aparecer con un bebé en brazos junto a Hugo García
Isabella Ladera sorprendió al aparecer con un bebé en brazos junto a Hugo García (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto freepik)

Isabella Ladera y Hugo García volvieron a captar la atención de sus seguidores luego de aparecer juntos sosteniendo a un bebé en un video compartido en redes sociales.

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Las imágenes rápidamente despertaron la curiosidad de los internautas, quienes comenzaron a preguntarse si la pareja ya le había dado la bienvenida a su primer hijo en común, teniendo en cuenta que la venezolana se encuentra en la recta final de su embarazo.

Isabella Ladera y Hugo García aparecieron con un bebé en brazos y desataron rumores
Isabella Ladera y Hugo García aparecieron con un bebé en brazos y desataron rumores (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto freepik)

¿Isabella Ladera y Hugo García ya son padres?

Desde que anunció que está esperando un bebé, Isabella Ladera ha documentado gran parte de su proceso de gestación a través de sus redes sociales.

La creadora de contenido ha compartido con sus seguidores cómo ha vivido esta etapa, mostrando tanto los momentos más emotivos como las dificultades propias del embarazo y hablando con naturalidad sobre los cambios que ha experimentado.

En esta ocasión, publicó un video junto a Hugo García en el que ambos aparecen cargando un bebé, lo que de inmediato generó especulaciones sobre un posible nacimiento.

Sin embargo, la propia Isabella aclaró que no se trata de su hijo, sino de un muñeco utilizado durante una clase de preparación para padres y parto a la que ambos asisten.

Junto al video, la influencer explicó que el bebé de práctica se sentía real y dejó ver que la experiencia la hizo emocionarse aún más por la pronta llegada de su pequeño.

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¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Ladera y Hugo García?

De acuerdo con las actualizaciones que ha compartido la venezolana en sus redes sociales, actualmente se encuentra en la semana 34 de embarazo, por lo que ya atraviesa la etapa final de la gestación.

Aunque un embarazo suele durar alrededor de 40 semanas, los especialistas consideran que un bebé puede nacer a término entre las semanas 37 y 41.

Con base en ese cálculo, se estima que el hijo de Isabella Ladera y Hugo García podría llegar al mundo entre la última semana de junio y los primeros días de julio.

Mientras tanto, la creadora de contenido continúa compartiendo fotografías, videos y reflexiones sobre esta nueva etapa de su vida, manteniendo a sus seguidores atentos a cada avance y preparándose para el esperado nacimiento de su bebé.

Isabella Ladera embarazo
Isabella Ladera se encuentra en la semana 34 de su embarazo (Foto Ivan Apfel / AFP)
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