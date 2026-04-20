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Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casaron por la Iglesia: ¿James Rodríguez estuvo invitado?

Daniela Ospina y Gabriel Coronel se casaron por la Iglesia: muchos preguntan si James Rodríguez fue invitado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿James Rodríguez apareció en la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?
¿James Rodríguez apareció en la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel? (Foto Canal AFP: Ivan Apfel | Luis Acosta).

El pasado viernes 17 de abril Daniela Ospina y Gabriel Coronel sellaron su amor con una ceremonia religiosa que llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en preguntarse si James Rodríguez, expareja y padre de la hija de la empresaria, hizo parte de la lista de invitados al esperado matrimonio.

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¿James Rodríguez estuvo presente en la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Luego de que varios detalles de la ceremonia comenzaran a salir a la luz como, por ejemplo, quién entregó a Daniela Ospina en el altar, teniendo en cuenta que su padre había fallecido años atrás, dónde fue llevada a cabo la boda y qué celebridades asistieron, muchos internautas comenzaron a indagar si James Rodríguez, expareja de Daniela Ospina y padre de Salomé, había asistido.

James Rodríguez y Daniela Ospina se casaron en 2010
James Rodríguez y Daniela Ospina sostuvieron un matrimonio por más de siete años. (AFP: Pierre-Philippe Marcou)

Pues vale la pena recordar que según manifestó la misma Daniela Ospina su relación con el futbolista profesional es bastante cordial y amistosa, pues tras su separación decidieron priorizar el bienestar de su hija Salomé.

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Sin embargo, todo indica que esto no habría sido suficiente para incluirlo en la lista de invitados de la boda religiosa, pues James Rodríguez no fue visto en el evento.

Aun así, hasta el momento no existe una prueba contundente que confirme si fue invitado o no. Lo único cierto es que no estuvo presente en la celebración.

Hasta ahora, Daniela Ospina y Gabriel Coronel no se han pronunciado sobre este tema, por lo que la duda entre sus seguidores continúa. Mientras tanto, la ausencia de James Rodríguez en la ceremonia sigue dando de qué hablar en redes sociales.

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¿Dónde se llevó a cabo la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Aunque la pareja reside en Estados Unidos, la boda religiosa de Daniela Ospina y Gabriel Coronel se celebró en Colombia. Al parecer, la decisión respondió a temas de comodidad para sus invitados, teniendo en cuenta que la empresaria es colombiana y su esposo venezolano, por lo que el país sería un punto intermedio favorable para ambas familias y amigos.

Así fue la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel
Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron detalles de su boda. (Fotos Freepik y AFP: Ivan Apfel)

 

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