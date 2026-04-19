Carmen Villalobos se pronunció tras el fallecimiento de sus compañeros de set: "difícil asimilarlo"

Una grabación en Bogotá terminó marcada por el fallecimiento de dos personas del equipo de producción televisiva. La actriz Carmen Villalobos, quien hacía parte del mismo proyecto, llamó la atención tras referirse a lo que les ocurrió a sus compañeros.

¿Qué pasó durante la grabación en Bogotá con el equipo de producción?

De acuerdo con la información conocida, durante la jornada de grabación en el centro de Bogotá se presentó una confrontación en el espacio donde se adelantaba el rodaje. En medio de la actividad, se registró una riña que terminó involucrando a personas del equipo de producción y otras del entorno.

Dos personas fallecieron, otras resultaron afectadas y fueron atendidas por los organismos correspondientes, mientras avanza la investigación para establecer claridad sobre lo sucedido.

Una grabación en Bogotá tuvo un triste desenlace / (Foto de Freepik)

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¿Cómo se enteró Carmen Villalobos del fallecimiento de sus compañeros?

Carmen Villalobos se encontraba cumpliendo compromisos profesionales cuando recibió la información sobre lo ocurrido. En ese momento, la actriz participaba en la gala de los premios India Catalina, donde fue reconocida por su trabajo.

Carmen Villalobos se pronunció tras el fallecimiento de sus compañeros / (Foto de AFP)

Según lo que se ha conocido, el anuncio de la situación llegó mientras transcurría la ceremonia, lo que generó una reacción inmediata por parte de la actriz, quien compartió posteriormente un mensaje a través de sus redes sociales.

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¿Qué dijo Carmen Villalobos tras el fallecimiento de sus compañeros de trabajo?

Tras conocerse la situación que involucró a integrantes del equipo de producción en Bogotá, Carmen Villalobos se pronunció a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde expresó el impacto que le generó la noticia.

“Ya todos saben lo que pasó. Para mí han sido horas muy tristes, en medio de una alegría”, escribió.

Villalobos explicó que dentro de los proyectos audiovisuales los equipos terminan construyendo lazos cercanos debido a la convivencia diaria durante las grabaciones. Afirmó que cuando se está en un proyecto todos se vuelven una familia.

También se refirió al trabajo en los sets de grabación, destacando que el tiempo compartido es constante y va más allá de lo estrictamente laboral. Señaló que son muchas horas del día a día en un set, donde se comparten muchos momentos mientras se desarrolla la producción.

Finalmente, la actriz manifestó que la situación es difícil de asimilar, dejando en evidencia el impacto emocional que generó en quienes compartían el espacio de trabajo con las personas involucradas en los hechos.