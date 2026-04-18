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Así lucía Marilyn Patiño cuando estuvo en la telenovela 'Los Reyes' de Canal RCN, ¡irreconocible!

Marilyn Patiño sorprendió a sus seguidores luego de que saliera una imagen de cómo lucía cuando participó en 'Los Reyes' de Canal RCN.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Marilyn Patiño hizo parte de 'Los Reyes'
Mira cómo lucía Marilyn Patiño cuando hizo parte del elenco de 'Los Reyes' de Canal RCN. (Fotos: Canal RCN)

Marilyn Patiño sigue siendo tema de conversación tras su paso por La casa de los famosos Colombia, y ahora vuelve a llamar la atención al revelarse cómo lucía cuando integró el elenco de la exitosa telenovela 'Los Reyes'.

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¿Cómo lucía Marilyn Patiño cuando hizo parte del elenco de 'Los Reyes' de Canal RCN?

El Canal RCN volvió a poner en circulación la recordada telenovela 'Los Reyes' grabada en 2005 a través de su app, una historia que sigue a 'Edilberto Reyes', un hombre de plaza de mercado cuya vida cambia al conocer a 'Mercedes Rubio', quien lo impulsa a convertirse en presidente de su empresa.

En esta producción, Marilyn Patiño, que entonces rondaba los 20 años, tuvo un papel secundario como secretaria del grupo GER, mostrando una faceta fresca y carismática en pantalla.

Marilyn Patiño hizo parte de 'Los Reyes' de Canal RCN
Marilyn Patiño hizo parte de 'Los Reyes' de Canal RCN. (Foto: Canal RCN)

Su personaje destacaba por ser una joven dulce y dedicada, a quien 'Leo Reyes', interpretado por Julián Román, solía coquetearle ocasionalmente para despertar los celos de 'Pilarica', personaje de Margarita Muñoz.

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¿Por qué Marilyn Patiño no estuvo mucho tiempo en 'Los Reyes'?

El paso de la actriz caleña por la producción fue breve, ya que se retiró antes de su final por inconvenientes internos; aun así, dejó una huella entre los televidentes.

Sus seguidores la recuerdan por su frescura en pantalla, su carisma y la naturalidad con la que interpretó su personaje, cualidades que hoy vuelven a destacar con el regreso de la novela a la app del Canal.

Así lucía Marilyn Patiño cuando hizo parte de 'Los Reyes'
Seguidores de Marilyn Patiño la recordaron por su papel dulce e inocente en ‘Los Reyes’. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué pasó entre Marilyn Patiño y Renzo Meneses?

La relación entre Marilyn Patiño y Renzo Meneses surgió poco después de su paso por La casa de los famosos Colombia, cuando comenzaron a mostrarse juntos y confirmaron su cercanía ante el público.

Aunque generaron expectativa entre seguidores, el romance avanzó rápidamente y estuvo marcado por diferencias desde el inicio.

La situación llegó a su fin cuando la actriz conoció imágenes de Renzo en actitud cercana con otra mujer, lo que provocó una ruptura definitiva.

A esto se sumaron desacuerdos sobre el tipo de relación que llevaban, ya que no compartían la misma visión, lo que terminó por desgastar el vínculo en poco tiempo.

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